Уночі над Полтавщиною збивали російські безпілотники

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Також Росія ударила по території країни балістичною ракетою Іскандер-М та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69

У ніч на 8 листопада над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Росія випустила 92 ударних Shahed та безпілотників невстановленого типу із Брянська, Курська, Орла, Чауди. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджене збиття 62 російських БпЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України. Бойова робота триває!

Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.