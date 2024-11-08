Частина центру Кременчука знов лишилась без опалення

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Зранку 8 листопада «Полтаватеплоенерго» повідомило, що у зв'язку з ремонтом засувки з 8.30 до 18.00 буде відсутнє теплопостачання споживачів за адресами:

вул. Коцюбинського, 9/6;

вул. Шевченко, 55;

вул. Академіка Маслова, 29;

вул. 29 вересня, 13, 21;

вул. Небесної Сотні, 32, 34, 51, 53, 54, 54А, 55;

вул. Троїцька, 1, 3, 7/5, 21, 21А, 35, 37/49, 40, 40А, 61/52, 70, 70А;

вул. Полковника Гегечкорі, 1, 2, 3, 3В, 4, 7, 21, 23, 27, 29, 32, 33, 34, 43.

Також без опалення буде Кременчуцький обласний шкірно-венерологічний диспансер.

Нагадаємо, у Кременчуці опалювальний сезон для жителів міста і закладів освіти розпочався 1 листопада.

Чому «Полтаватеплоенерго» опікується опаленням у Кременчуці

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».