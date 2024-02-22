Кременчужанка відремонтувала балкон, який постраждав під час обстрілу «Амстору», за програмою програмою «єВідновлення»

Жителька Кременчука скористалася програмою «єВідновлення» та відремонтувала балкон, пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу торгового центру «Амстор» у червні 2022 року. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Пані Ірина мешкає у будинку поблизу на п’ятому поверсі. Говорить, внаслідок ракетного удару у її квартирі постраждали вікна та балкон. Вікна вони відновили самотужки, а от на ремонт балкона вирішили скористатися програмою «єВідновлення».
— Заявку подала через застосунок «Дія». Зробила опис та додала фото пошкодженого майна. Згодом прийшла спеціальна комісія, обстежила пошкоджений об’єкт і на підставі цього склала спеціальний чек-лист, — говорить Ірина.
Потім комісія порахувала жінці суму, яку необхідно відшкодувати, а далі лишилися технічні питання. Згодом до неї прийшов майстер та встановив балконну раму.
Нагадаємо, щоб отримати компенсацію за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло, необхідно скористатися програмою «єВідновлення» та заповнити заявку на порталі Дія.
Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.