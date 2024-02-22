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Кременчук, Гроші, Полтавщина, Амстор, Війна

Кременчужанка відремонтувала балкон, який постраждав під час обстрілу «Амстору», за програмою програмою «єВідновлення»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 185

 

Жінка оформила заявку через «Дію» та стала чекати на висновок комісії

Жителька Кременчука скористалася програмою «єВідновлення» та відремонтувала балкон, пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу торгового центру «Амстор» у червні 2022 року. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Пані Ірина мешкає у будинку поблизу на п’ятому поверсі. Говорить, внаслідок ракетного удару у її квартирі постраждали вікна та балкон. Вікна вони відновили самотужки, а от на ремонт балкона вирішили скористатися програмою «єВідновлення».

— Заявку подала через застосунок «Дія». Зробила опис  та додала фото пошкодженого майна. Згодом прийшла спеціальна комісія, обстежила пошкоджений об’єкт і на підставі цього склала спеціальний чек-лист, — говорить Ірина.

Потім комісія порахувала жінці суму, яку необхідно відшкодувати, а далі лишилися технічні питання. Згодом до неї прийшов майстер та встановив балконну раму.

До останнього не вірила, що буде відшкодування. Приємно, що є така програма, вона дійсно працює. Звичайно, треба докласти зусиль, але воно того варто, — додає Ірина.

Нагадаємо, щоб отримати компенсацію за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло, необхідно скористатися програмою «єВідновлення» та заповнити заявку на порталі Дія.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчук Амстор руйнування відновлення Дія житло балкон
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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