У Глобинській громаді відновиться будівництво лінії з переробки сої

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 115

Реалізація інвестиційного проєкту із будівництва нової технологічної лінії поглибленої переробки у громаді призупинилася з початком повномасштабного вторгнення

У Глобинській громаді відновлять проєкт будівництва нової технологічної лінії переробки сої. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За словами Проніна, роботи вестимуться спільно з агропромхолдингом «Астарта-Київ» після підписання меморандуму. Усі подальші дії з реалізації проєкту обговорили на засіданні міжвідомчої комісії в ОВА.

Заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Когут говорить, що нова лінія поглибленої переробки сої не матиме аналогів в Україні.

— Розвиток переробної галузі Полтавщини важливий в умовах воєнного стану. Виробництво дозволить створити майже 100 нових робочих місць, забезпечити надходження податків до бюджетів, — додає Володимир Когут.

Керівництво агропідприємства говорить, що такий проєкт допоможе їм вийти на нові міжнародні ринки.

Наразі ведуться роботи з розробки технічної та дозвільної документації. Учасники наради обговорили хід реалізації проєкту та проблемні питання, які виникають під час його втілення. Завершити роботи планують наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, Глобинська міська рада затвердила меморандум про співробітництво зі словацькою фірмою щодо будівництва сміттєпереробного заводу на території громади.