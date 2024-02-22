«Це пам’ятні речі з історією відчаю та надії»: у Кременчуці відкрили фотовиставку «(Не)помітні історії»

Виставка побуває у 11 містах України. Світлини та особисті спогади розкажуть про шлях евакуації та історії людей з окупованих територій
21 лютого у міській художній галереї представили фотовиставку з реальними історіями внутрішньо переміщених осіб. 9 світлин та стільки ж історій людей, яким довелося шукати новий дім на неокупованій частині України. Проєкт представлений організацією UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення.
Для збереження конфіденційності інформації імена в історіях організатори змінили.
Кілька реальних історій ВПО, представлених в рамках проєкту.
Херсон ― рідне місто 23-річного Андрія. Там хлопець зростав, займався волонтерством та правозахисною діяльністю, там зустрів повномасштабну війну та захоплення міста. Але допомагати українському війську не припинив. 9 травня 2022 року Андрій збирався сфотографувати незаконний марш росіян, тоді на блокпосту окупанти взяли його в полон. Місце утримання було в Херсоні. В липні Андрію пощастило вийти.
54-річна Олена Павлівна ― вчителька початкових класів. Працювала в школі рідного села, а після її закриття організувала там центр культури й дозвілля. 24 лютого в центрі мали записувати концерт до 8 Березня, але не вдалося ― завадила війна.
Жінка згадує, що вони з сусідами уважно читали новини й раділи перемогам українських військових, у травні 2022-го святкували День вишиванки, але водночас були занепокоєні тим, що російські військові просувалися вперед. Олена Павлівна жила разом із родиною. Перед «референдумом» у вересні до її дому приїхали «феесбешники з росгвардійцями» і змусили підписати документ: «Обіцяю не вести протиросійську діяльність». А за два дні жінку депортували.
Відвідати виставку можна до 5 березня у міській художній галереї, за адресою вул. Михайла Коцюбинського, 4. Вхід вільний.
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