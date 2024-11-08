На Полтавщині Volkswagen Transporter на смерть збив чоловіка

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7 листопада близько 18.00 в селі Пізники Чорнухинської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 67-річний пішохід, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. За попередньою інформацією, 60-річний водій Volkswagen Transporter збив чоловіка.

Пішохода з тяжкими травмами доправили до реанімації Лубенської лікарні інтенсивного лікування, де він невдовзі помер.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого. Наразі слідство встановлює причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці в ДТП постраждала дитина.