Сьогодні в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла: історія свята, традиції та заборони

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 244

У народі це свято називають Михайлів день — що це означає

Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Архангел Михаїл вважається провідником небесного воїнства ангелів, захисником християн та покровителем Києва. До нього в народі ставляться з великою пошаною, адже за церковними канонами, Архангел Михаїл супроводжує душі померлих на небо та зважує на терезах їхні добрі й погані вчинки.

Це велике світле свято, яке українці дуже люблять та називають цей день Михайловим.

Перенесення дати святкування Собору Архістратига Михайла з 21 на 8 листопада пов’язано з тим, що Православна церква України з 1-го вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар.

Цей день варто присвятити молитвам та умиротворенню. Варто сходити до храму — у церкві в Архистратига Михайла заведено просити захисту Сил небесних від сил зла. Вважається, що молитви у цей день мають особливу силу.

Це хороший день для благодійності та пожертвувань нужденним. Сьогодні можна налагодити хороші стосунки з рідними та вирішити давні конфлікти.

У Михайлів день забороняється сваритися, з’ясовувати стосунки, засуджувати людей, бажати зла іншим, зводити наклеп та заздрити.

Чого ще не можна робити у цей день:

Надавати послугу з корисливою метою, інакше вас спіткає невдача і покарання.

Сваритися, злословити та провокувати себе та інших на погані емоції.

Відмовляти у допомозі, якщо до вас звернулися із проханням.

Користуватися гострими предметами та щось різати ножем.

Викидати їжу після застілля — віддайте її близьким, сусідам або нужденним.

Займатися важкою фізичною працею.

Мити голову, інакше розум «змиєте».

Не можна проводити день на самоті — слід покликати гостей або самому йти у гості.

За прикметами цього дня судять, якою буде зима:

іній на траві зранку — до морозної зими;

туман вранці випав — буде відлига, а зима прийде через місяць;

ясна погода стоїть — зима буде холодною;

на хвойних деревах майже немає шишок — зима буде теплою;

на дубі багато жолудів — до м’якої зими;

вранці мороз — у грудні та січні буде багато снігу;

густий туман — незабаром потеплішає.

Нагадаємо, що після переходу на новоюліанський календар в Україні змінилися дати православних свят.

Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали церковні свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві українські церкви з 1-го вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена.

Нові дати свят за новоюліанським церковним календарем: