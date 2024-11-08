Сьогодні в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла: історія свята, традиції та заборони

У народі це свято називають Михайлів день — що це означає
Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Архангел Михаїл вважається провідником небесного воїнства ангелів, захисником християн та покровителем Києва. До нього в народі ставляться з великою пошаною, адже за церковними канонами, Архангел Михаїл супроводжує душі померлих на небо та зважує на терезах їхні добрі й погані вчинки.
Це велике світле свято, яке українці дуже люблять та називають цей день Михайловим.
Перенесення дати святкування Собору Архістратига Михайла з 21 на 8 листопада пов’язано з тим, що Православна церква України з 1-го вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар.
Цей день варто присвятити молитвам та умиротворенню. Варто сходити до храму — у церкві в Архистратига Михайла заведено просити захисту Сил небесних від сил зла. Вважається, що молитви у цей день мають особливу силу.
Це хороший день для благодійності та пожертвувань нужденним. Сьогодні можна налагодити хороші стосунки з рідними та вирішити давні конфлікти.
У Михайлів день забороняється сваритися, з’ясовувати стосунки, засуджувати людей, бажати зла іншим, зводити наклеп та заздрити.
Чого ще не можна робити у цей день:
- Надавати послугу з корисливою метою, інакше вас спіткає невдача і покарання.
- Сваритися, злословити та провокувати себе та інших на погані емоції.
- Відмовляти у допомозі, якщо до вас звернулися із проханням.
- Користуватися гострими предметами та щось різати ножем.
- Викидати їжу після застілля — віддайте її близьким, сусідам або нужденним.
- Займатися важкою фізичною працею.
- Мити голову, інакше розум «змиєте».
- Не можна проводити день на самоті — слід покликати гостей або самому йти у гості.
За прикметами цього дня судять, якою буде зима:
- іній на траві зранку — до морозної зими;
- туман вранці випав — буде відлига, а зима прийде через місяць;
- ясна погода стоїть — зима буде холодною;
- на хвойних деревах майже немає шишок — зима буде теплою;
- на дубі багато жолудів — до м’якої зими;
- вранці мороз — у грудні та січні буде багато снігу;
- густий туман — незабаром потеплішає.
Нагадаємо, що після переходу на новоюліанський календар в Україні змінилися дати православних свят.
Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали церковні свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві українські церкви з 1-го вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена.
Нові дати свят за новоюліанським церковним календарем:
- Богоявлення (Водохреще) — 6 січня (замість 19 січня);
- Стрітення Господнє — 2 лютого (замість 15 лютого);
- Благовіщення Діви Марії — 25 березня (замість 7 квітня);
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) — 24 червня (замість 7 липня);
- Апостолів Петра та Павла — 29 червня (замість 12 липня);
- Пророка Іллі — 20 липня (замість 2 серпня);
- Маковія (Медовий Спас) — 1 серпня (замість 14 серпня);
- Преображення Господнє (Яблучний Спас) — 6 серпня (замість 19 серпня);
- Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня (замість 28 серпня);
- Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня (замість 21 вересня);
- Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня (замість 27 вересня);
- Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (замість 14 жовтня);
- Архістратига Михайла — 8 листопада (замість 21 листопада);
- Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада (замість 4 грудня);
- Андрія Первозванного — 21 листопада (замість 4 грудня);
- День Святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня);
- Різдво Христове — 25 грудня (замість 7 січня);
- Собор Пресвятої Богородиці — 26 грудня (замість 8 січня);
- Щедрий вечір, день Святої Маланки — 31 грудня (замість 13 січня).