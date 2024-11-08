НБУ прогнозує зростання зарплат в Україні: наскільки та коли це відбудеться

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 117 Коментарів: 1

Реальна зарплата українців з урахування інфляції до кінця року перевищить довоєнний рівень

Реальна зарплата українців з урахування інфляції до кінця поточного року має зрости на 14%, у порівнянні з минулим роком, що перевищить довоєнний рівень.

Серед причин такого зростання заробітних плат під час воєнного стану Національний банк України (НБУ) називає високу конкуренцію за працівників, що змушує роботодавців підвищувати зарплати.

Такий прогноз НБУ опублікував в «Інфляційному звіті» за жовтень 2024 року. Там зазначається, що, як і раніше, дефіцит кадрів на ринку праці підживлює зростання зарплат.

— Очікується, що вже наприкінці цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень і підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу, — йдеться в прогнозі.

Згідно зі статистикою НБУ, в II кварталі 2024 року реальні заробітні плати в середньому збільшилися на 17,6%, а номінальні — на 22,1%. Така ж тенденція збереглася і в III кварталі цього року.

В НБУ зауважили, що посилення інфляції призвело до певного сповільнення темпів зростання реальних зарплат на фоні значного зростання номінальних зарплат.

Раніше НБУ прогнозував, що рівень реальних зарплат з урахування інфляції перевищить довоєнний рівень у 2025 році.

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні 2023 року зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році зростання номінальної зарплати становитиме 21,0%, а реальної — 14,0%.

У 2025 році номінальна зарплата має зрости на 16,0%, реальна — на 6,5%.

У 2026 році прогнозується зростання зарплат на 8,9% та 2,9% відповідно.

При цьому рівень інфляції за прогнозами НБУ протягом найближчих трьох років буде знижувати з 9,7% у 2024 році, до 6,9% у 2025 році та до 5,0% у 2026 році.

Нагадаємо, за даними ПФУ в Україні у 2024 році суттєво зріс офіційний рівень оплати праці громадян, з яких сплачується страхові внески.

А згідно з макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.