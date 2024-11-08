Кременчужанин долучився до встановлення світового рекорду з парашутного спорту в США

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У заході взяли участь спортсмени з 27 країн, включаючи вісьмох українців

6 листопада в Аризоні (Skydive Arizona) парашутисти зі 151-ї людини зібрали дві повітряні формації, виконавши розпуск між фігурами та встановивши новий світовий рекорд. Серед учасників був кременчужанин Юрій Химич, генеральний директор Біланівського ГЗК, який повідомив про успішне досягнення рекорду.

Для встановлення рекорду було відібрано спортсменів з 27 країн світу, серед яких вісім українців. Учасники – найкращі парашутисти планети, включаючи кількаразових чемпіонів світу та досвідчених рекордсменів.

Химич поділився враженнями: «Ми бездоганно виконали свою роботу! Думаю, цей рекорд залишатиметься непереможним ще багато років».

Попередній рекорд — 130 парашутистів у двох формаціях — був встановлений у 2019 році, але спроби побити його у 2022 році не увінчалися успіхом.