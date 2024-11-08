Чоловіка, який у Кременчуці відібрав у 10-річного хлопчика iPhone, взяли під варту

У Кременчуці мешканцю Донеччини повідомили про підозру в грабежі 10-річного хлопчика. За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури мешканцю Донеччини висунули підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури.
Інцидент стався 5 листопада, коли чоловік, помітивши мобільний телефон у кишені куртки хлопчика, пішов за ним, взяв під руку, витягнув телефон і втік.
Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного, використавши відеозаписи з камер системи «Безпечне місто». Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, нещодавно взяли під варту двох чоловіків, які у Кременчуці пограбували військового.
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