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Чоловіка, який у Кременчуці відібрав у 10-річного хлопчика iPhone, взяли під варту

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 118

 

Чоловіка впіймали завдяки камерам «Безпечного міста»

У Кременчуці мешканцю Донеччини повідомили про підозру в грабежі 10-річного хлопчика. За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури мешканцю Донеччини висунули підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Інцидент стався 5 листопада, коли чоловік, помітивши мобільний телефон у кишені куртки хлопчика, пішов за ним, взяв під руку, витягнув телефон і втік.

Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного, використавши відеозаписи з камер системи «Безпечне місто». Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно взяли під варту двох чоловіків, які у Кременчуці пограбували військового.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: грабіж Безпечне місто прокуратура
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