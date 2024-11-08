Чому побиття киянина у Полтаві розслідують як хуліганство, та чи були там сексуальні домагання — розповіли у ДБР

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру поліцейському та його знайомим, які побили киянина у ресторані в Полтаві, повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
За її словами, матеріали цього кримінального провадження були передані до ДБР менше ніж добу тому.
Також. за її словами, сторона обвинувачення вимагатиме взяття під цілодобовий домашній арешт.
З приводу того, що хлопця побили, але розслідують хуліганство, вона пояснила, що «будуть проводитися додаткові судмедекспертизи, на підставі, зокрема, і спілкування з потерпівшим».
З приводу сексуальних домагань, з яких, за словами дівчини потерпілого, і почався конфлікт, пані Тетяна вважає, що «можна буде говорити після того, як будуть опитані всі учасники цих ганебних подій».
Нагадаємо, що бійка сталась в ресторані Shade. Компанія чотирьох чоловіків почала чіплятися до дівчини. Хлопця, який за неї вступився, побили. Дівчина розповіла, що Олександр Перелі підійшов до неї й сказав «Малая, ты поедешь с нами». Вона відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів «Нас это не интересует, поедешь с нами». Коли ж за дівчину почав заступатися її хлопець, його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках.
Як повідомили 7 листопада у пресслужбі прокуратури, спершу провадження кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження за ч. 1 ст. 125 КК України, але наразі його перекваліфіковано на хуліганство, вчинене групою осіб, за ч. 2 ст. 296 КК України.
Ввечері 7 листопада стало відомо, що трьох нападників затримали. Один із затриманих — правоохоронець, заступник начальника Київського райвідділу поліції у Полтаві Олександр Перелі. Ще двоє — власник групи компаній «Альфа-Капітал» Олександр Павлюченко та його помічник.
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