Чому побиття киянина у Полтаві розслідують як хуліганство, та чи були там сексуальні домагання — розповіли у ДБР

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 31

ДБР повідомило про підозру поліцейському та його знайомим, які побили киянина у ресторані в Полтаві

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру поліцейському та його знайомим, які побили киянина у ресторані в Полтаві, повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

За її словами, матеріали цього кримінального провадження були передані до ДБР менше ніж добу тому.

— На сьогодні затримані троє чоловіків. Один і із них — це місцевий правоохоронець, а також відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим та його помічник. На цю годину я уже ствердно кажу, що вони не просто затримані, а їм оголошено підозру в хуліганстві, яке вчинене групою осіб. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі, — розповіла Сапьян.

Також. за її словами, сторона обвинувачення вимагатиме взяття під цілодобовий домашній арешт.

З приводу того, що хлопця побили, але розслідують хуліганство, вона пояснила, що «будуть проводитися додаткові судмедекспертизи, на підставі, зокрема, і спілкування з потерпівшим».

— Не виключаємо, що у цьому кримінальному провадженні з’явиться додатковий епізод, а підозрюваним буде оголошено додаткові підозри за вчинені ними правопорушення.

З приводу сексуальних домагань, з яких, за словами дівчини потерпілого, і почався конфлікт, пані Тетяна вважає, що «можна буде говорити після того, як будуть опитані всі учасники цих ганебних подій».

— Я думаю що незабаром, це навіть до кінця сьогоднішнього дня, ми зможемо дізнатись позицію самих підозрюваних. Тобто, чи вони визнають, наприклад, свою провину.

Нагадаємо, що бійка сталась в ресторані Shade. Компанія чотирьох чоловіків почала чіплятися до дівчини. Хлопця, який за неї вступився, побили. Дівчина розповіла, що Олександр Перелі підійшов до неї й сказав «Малая, ты поедешь с нами». Вона відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів «Нас это не интересует, поедешь с нами». Коли ж за дівчину почав заступатися її хлопець, його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках.

Як повідомили 7 листопада у пресслужбі прокуратури, спершу провадження кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження за ч. 1 ст. 125 КК України, але наразі його перекваліфіковано на хуліганство, вчинене групою осіб, за ч. 2 ст. 296 КК України.

Ввечері 7 листопада стало відомо, що трьох нападників затримали. Один із затриманих — правоохоронець, заступник начальника Київського райвідділу поліції у Полтаві Олександр Перелі. Ще двоє — власник групи компаній «Альфа-Капітал» Олександр Павлюченко та його помічник.