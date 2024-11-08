Понад 740 жителів Полтавщини отримає грошову допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 156

Серед отримувачів матеріальної допомоги поранені військові, родини полеглих захисників України, онкохворі та інші категорії людей, що потребують допомоги

На Полтавщині з обласного бюджету понад 6,7 млн грн спрямують на матеріальну допомогу мешканцям області, які її потребують. Виплати отримає 741 людина.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Родинам полеглих захисників і захисниць України буде надана допомога на загальну суму понад 2,3 млн грн. Ще 1,2 млн грн нададуть військовим, які мали поранення — від 5 до 20 тис. грн кожному залежно від тяжкості поранення. Одній людині, яка постраждала внаслідок російської збройної агресії, виплатять 5 тис. грн, а двом мешканцям області, домогосподарства яких пошкоджені внаслідок масштабної лісової пожежі — по 15 тис. грн.

Найбільше отримувачів допомоги серед онкохворих — матеріальну допомогу на лікування виплатять 506 мешканцям області. Для цих виплат передбачено понад 3 млн грн.

Шестеро людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, одержать від 2 до 10 тис. грн. Дев’ятеро ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС — від 2 до 7 тис. грн.

А п’ятеро довгожителів з нагоди свого 100-річного ювілею отримають по 5 тис. грн.

— Продовжуємо підтримувати мешканців області, які потребують допомоги, — зауважив Філіп Пронін.