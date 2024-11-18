Кременчук придбав Toyota Hilux за майже 1 млн грн

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У договорі вказано, що машина має піти для Збройних сил

Кременчуцький виконавчий комітет придбав Toyota Hilux, що був у використанні, за 921 150 грн без ПДВ. Договір уклади 15 листопада. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівля проводилась без використання електронної системи, тобто угоду укладали на пряму з постачальником. Відомо, що машину доставить підприємиця Світлана Григоренко. Зробити це мають до 25 листопада. У договорі вказано, що машина має піти для Збройних сил.

За даними Clarity Project, Світла Григоренко загалом брала участь у 2 закупівлях, усі — з Кременчуцьким виконкомом. Загальна сума договорів складає 1,2 млн грн. Перший контракт жінка отримала рік тому — у вересні 2023 року.

Нагадаємо, Глобинський виконком придбав Toyota Camry за 1,47 млн гривень