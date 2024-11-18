«Вікна закрили, із квартири цілу гору сміття винесли»: як минула ніч у мешканців постраждалого від падіння ракетних уламків будинку

На ранок більшість вибитих у будинках вікон закрили, вирву від падіння уламка прибрали, а мешканці потроху оговтуються від події
У неділю, 17 листопада, Кременчук прокинувся від серії вибухів. Влучань у місті не було — сили протиповітряної оборони «відпрацювали» дрони та ракети в повітрі. А от уламок однієї зі збитих ракет приземлився у подвір’ї кременчужан.
Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. У тяжкому стані в лікарні перебуває жінка, яка у момент падіння уламка вигулювала у дворі собаку.
Сьогодні, 18 листопада, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відвідали місце події знову. Більшість вікон та балконів у багатоповерхівках уже закриті плівкою та ОСБ-плитами. Один балкон демонтували повністю.
На місці так і залишилися стояти зруйновані автівки. Серед них — і машина родини переселенців, які тікали від війни із Покровська. Вирву від падіння уламка уже засипали, скло від вибитих вікон практично скрізь прибрали.
Нам вдалося знову поспілкуватися із Лідією Гаврилівною, мешканкою 9-поверхівки, під’їзд якої постраждав найбільше.
Пенсіонерка розповідає, вікна й балкон закрили, то ніч провели у квартирі нормально.
З допомогою комунальників та небайдужих сусідів прибрали сміття із квартири — скло та інші уламки.
На наше питання, чи потребують вони із сином якоїсь допомоги, жінка сказала, що в них усього достатньо, вони справляються.
Нагадаємо, учора Лідія Гаврилівна розповідала нам, що її син з інвалідністю дивом не постраждав — він саме пересідав із ліжка, яке розташоване біля вікна, у крісло колісне.
Раніше мешканка першого поверху, пані Зоя, розповідала нам, що полізла ховатися від вибухів за шафу та вкрилася подушками, аби не постраждати від уламків.
Міська влада пообіцяла гарантовано компенсувати збитки усім громадянам, чиє майно постраждало від падіння уламка збитої ракети.
Фоторепортаж з місця події можна побачити ТУТ.
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