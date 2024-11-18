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«Вікна закрили, із квартири цілу гору сміття винесли»: як минула ніч у мешканців постраждалого від падіння ракетних уламків будинку

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 352

 

На ранок більшість вибитих у будинках вікон закрили, вирву від падіння уламка прибрали, а мешканці потроху оговтуються від події

У неділю, 17 листопада, Кременчук прокинувся від серії вибухів. Влучань у місті не було — сили протиповітряної оборони «відпрацювали» дрони та ракети в повітрі. А от уламок однієї зі збитих ракет приземлився у подвір’ї кременчужан.

Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. У тяжкому стані в лікарні перебуває жінка, яка у момент падіння уламка вигулювала у дворі собаку.

Сьогодні, 18 листопада, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відвідали місце події знову. Більшість вікон та балконів у багатоповерхівках уже закриті плівкою та ОСБ-плитами. Один балкон демонтували повністю.

 

На місці так і залишилися стояти зруйновані автівки. Серед них — і машина родини переселенців, які тікали від війни із Покровська. Вирву від падіння уламка уже засипали, скло від вибитих вікон практично скрізь прибрали.

 

Нам вдалося знову поспілкуватися із Лідією Гаврилівною, мешканкою 9-поверхівки, під’їзд якої постраждав найбільше.

Пенсіонерка розповідає, вікна й балкон закрили, то ніч провели у квартирі нормально.

 

— Світло дали учора, а води досі немає. Ночувати було не холодно — закрили усі вікна й балкон плівкою. Приходили представники влади, зафіксували все, записали — пообіцяли допомогти якось.

З допомогою комунальників та небайдужих сусідів прибрали сміття із квартири — скло та інші уламки.

— Цілу гору сміття винесли — і мішками, й мисками виносили. Дуже багато усього було. І люди допомагали прибирати, й комунальники. І соцпрацівниця до нас прийшла, хоча я їй не дзвонила.

На наше питання, чи потребують вони із сином якоїсь допомоги, жінка сказала, що в них усього достатньо, вони справляються.

Нагадаємо, учора Лідія Гаврилівна розповідала нам, що її син з інвалідністю дивом не постраждав — він саме пересідав із ліжка, яке розташоване біля вікна, у крісло колісне.

«Всі до одного вікна вилетіли», — мешканка одного з будинків, між якими впав уламок ракети у Кременчуці
Фото: Артем Коваленко

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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: наслідки атаки ракетний обстріл
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