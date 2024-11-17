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«Полізла за шафу, ноги подушками вкрила, щоб не повідрубувало»: кременчужани з будинків, між якими впав уламок, розповіли про свій ранок

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 3 019

 Більшість із них була вдома, всі дуже злякалися, але не постраждали

17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.

«Кременчуцький Телеграф» на місці події поспілкувався з постраждалими:

— Дуже сильний вибух, сильний вогонь, але служби прийшли. Хвилин за 10 наші служби вже були тут, — розповіла нам Наталя, власниця згорілої автівки. — А що? Живі, здорові. Налякані, так. Але ж живі. Тільки одна жінка постраждала, її звісно шкода. Гуляла з собачкою.
Наталя, власниця згорілої автівки
Наталя, власниця згорілої автівки

 Від Наталчиної автівки лишився хіба номерний знак. Підтримати жінку приїхав син.

— Ми спали, це ж восьма ранку була, — каже пані Зоя, мешканка однієї з квартир на першому поверсі. — Було кілька негучних вибухів, а тоді як шандарахнуло! Скло посипалося. Я злякалася, полізла ховатися за шафу, ноги подушками вкрила, щоб не повідрубувало.
Пані Зоя, мешканка однієї з квартир на першому поверсі
Пані Зоя, мешканка однієї з квартир на першому поверсі

Жінка бідкається, вибираючи скло із вазонів з фіалками, що тільки вчора квіти «викупала й виставила», а тепер вони «як каліки». Зате, каже, не шкода буде викинути. Родичів, які б допомогли пенсіонерці впоратися з наслідками падіння уламка вона не має, тож сподівається на допомогу сусідів та комунальників.

— Вдома були, але не спали, — поділився з «Телеграфом» мешканець горішніх поверхів одного з будинків Олександр. — Було дуже гучно. Навіть 4 вибухи почув. Це ж думав, що то Світловодськ, але з вікна там нічого не видно. З балкона виглянув — а тут вже горіло. Автівки згоріли.
Мешканець горішніх поверхів одного з будинків Олександр Іванович
Мешканець горішніх поверхів одного з будинків Олександр Іванович

 За його словами, побило скло на балконі у сусідів з першого поверху, які лиш цьогоріч його поміняли. У переселенки з Покровська машина згоріла.

— Від війни втікали, і вона їх тут наздогнала, — каже чоловік. — То друге питання, які тут в нас проїзди. Пожежна машина ледь заїхала.
Мешканка квартири на 4 поверсі Лідія Гаврилівна
 Мешканка квартири на 4 поверсі Лідія Гаврилівна

Лідія Гаврилівна, яка майже не бачить, розповіла, що її син з інвалідністю дивом не постраждав, бо саме пересідав із ліжка у крісло колісне.

 Гул, я думала, що знову якийсь вертоліт. Але потім зрозуміла, що не вертоліт не схоже, більше на мотоцикл, щось таке прилетіло. І воно ще, вибух моментальний. Оце машини почала горіти всі. Вікна повибивало на кухні, у спальнях, на лоджії. Син саме встав, а все його ліжко склом засипало.
Син Лідії Гаврилівни
Син Лідії Гаврилівни

Чоловік каже, що чув сильний вибух і бачив пожежу.

— Я саме у крісло сідав, — каже 63-річний чоловік. — Одразу почув стрільбу, а потім вже був хлопок сильний у дворі — й вилетіли всі вікна. Вибух був такий хороший, прямо вогонь був, видно навіть крізь штори.

Фоторепортаж з місця події можна побачити ТУТ.

Фото: Артем Коваленко

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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: наслідки атаки ракетний обстріл
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