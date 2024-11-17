«Полізла за шафу, ноги подушками вкрила, щоб не повідрубувало»: кременчужани з будинків, між якими впав уламок, розповіли про свій ранок

17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.
У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.
«Кременчуцький Телеграф» на місці події поспілкувався з постраждалими:
Від Наталчиної автівки лишився хіба номерний знак. Підтримати жінку приїхав син.
Жінка бідкається, вибираючи скло із вазонів з фіалками, що тільки вчора квіти «викупала й виставила», а тепер вони «як каліки». Зате, каже, не шкода буде викинути. Родичів, які б допомогли пенсіонерці впоратися з наслідками падіння уламка вона не має, тож сподівається на допомогу сусідів та комунальників.
За його словами, побило скло на балконі у сусідів з першого поверху, які лиш цьогоріч його поміняли. У переселенки з Покровська машина згоріла.
Лідія Гаврилівна, яка майже не бачить, розповіла, що її син з інвалідністю дивом не постраждав, бо саме пересідав із ліжка у крісло колісне.
Чоловік каже, що чув сильний вибух і бачив пожежу.
Фоторепортаж з місця події можна побачити ТУТ.
Нагадаємо, що з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень, а о 10.55 — скасували. Через масований обстріл РФ знеструмлені залізничні ділянки й частина поїздів курсує із затримкою.
Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.
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