Кременчуцька родина взяла участь у шоу «Міняю жінку»

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 2 934

В ефірі «1+1» вийшов новий випуск шоу «Міняю жінку», де кременчужанка, бізнеследі Яна Ніколенко, обмінялася життям із багатодітною мамою з Рівненщини. Яна поділилася досвідом участі та розповіла, як шоу вплинуло на її сім’ю.

У п’ятницю, 15 листопада, глядачі телеканалу «1+1» побачили новий випуск шоу «Міняю жінку», в якому сім’ями обмінялися мами з абсолютно різним підходом до життя — консервативна дружина з чіткими правилами Катерина з Рівненщини та сучасна бізнесвумен Яна, яка звикла жити одним днем, з Кременчука.

— Ми на першому місці один в одного. Дуже важливо зберігати в стосунках романтику, тому що діти виростуть і підуть, а ми залишимося одне з одним. В мене дійсно є егоїзм, і я вважаю, що це гарна якість, — розповіла Яна у візитівці.

Чи упорається темперамент бізнеследі із шаленим графіком багатодітної мами, та чим вразить традиційну дружину безтурботне життя кременчужанки — дивіться у відео:

Після обміну мама з Рівного поділилася, що шоу допомогло їй зрозуміти, що потрібно любити себе. Приділяти собі більше уваги. І відпочинку.

Про кременчуцьку родину вона сказала:

— Вони навчили мене бути більш розслабленою. Ми з ними дуже схожі, але водночас такі різні.

За її словами, після шоу сім'ї підтримують зв’язок.

Кременчуцька ж мама лише впевнилась, що в стосунках її сім'ї не потрібно нічого кардинально змінювати.

— Ми зрозуміли, що у нас хороші пріоритети і цінності і що нам не потрібно щось кардинально міняти, адже у нас міцні стосунки, і ми будемо тільки ще більше їх зміцнювати.

Яна не шкодує, що взяла участь у шоу, але каже, що зйомки були виснажливими.

— Нам був цікавий такий досвід, ми абсолютно не шкодуємо, що взяли участь у реаліті. Якщо говорити про те, що було найскладнішим, то безумовно те, що зйомки тривають безперервно цілий день. До такого потрібно звикнути, і це дійсно непросто.

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