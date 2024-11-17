Кременчуцька родина взяла участь у шоу «Міняю жінку»

В ефірі «1+1» вийшов новий випуск шоу «Міняю жінку», де кременчужанка, бізнеследі Яна Ніколенко, обмінялася життям із багатодітною мамою з Рівненщини. Яна поділилася досвідом участі та розповіла, як шоу вплинуло на її сім’ю.
У п’ятницю, 15 листопада, глядачі телеканалу «1+1» побачили новий випуск шоу «Міняю жінку», в якому сім’ями обмінялися мами з абсолютно різним підходом до життя — консервативна дружина з чіткими правилами Катерина з Рівненщини та сучасна бізнесвумен Яна, яка звикла жити одним днем, з Кременчука.
Чи упорається темперамент бізнеследі із шаленим графіком багатодітної мами, та чим вразить традиційну дружину безтурботне життя кременчужанки — дивіться у відео:
Після обміну мама з Рівного поділилася, що шоу допомогло їй зрозуміти, що потрібно любити себе. Приділяти собі більше уваги. І відпочинку.
Про кременчуцьку родину вона сказала:
За її словами, після шоу сім'ї підтримують зв’язок.
Кременчуцька ж мама лише впевнилась, що в стосунках її сім'ї не потрібно нічого кардинально змінювати.
Яна не шкодує, що взяла участь у шоу, але каже, що зйомки були виснажливими.
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