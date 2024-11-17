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Постраждала від падіння уламка ракети у Кременчуці жінка знаходиться у дуже тяжкому стані

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 1 744

 Медики борються за її життя

Постраждала від падіння уламка ракети у Кременчуці жінка знаходиться у дуже тяжкому стані. Інформацію нам підтвердила директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова. 

Відомо, що у неї політравма, пробиті легені. Також, за інформацією джерел з лікарні, жінці ампутували руку. Про те, що в постраждалої травмована рука нам повідомляли й очевидці на місці падіння уламка.

Постраждала 66-річна жінка раніше працювала у прокуратурі. Зранку вона була на вулиці, бо вигулювала собаку. Також, за словами очевидців, вона устигла зателефонувати чоловікові перед тим, як її забрала «швидка».

Нагадаємо, що 17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одну жінку госпіталізували.

«Кременчуцький Телеграф» на місці події поспілкувався з постраждалими:

Через масований обстріл РФ знеструмлені залізничні ділянки й частина поїздів курсує із затримкою.

Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.

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Автор: Телеграф Джерело фото: фейсбук Оксани Корлякової
Теги: наслідки атаки постраждалі операція
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