Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 70 вулицях: де саме

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Сьогодні, 16:23 Переглядів: 977

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 18 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204

  • вул. Ананія Размислова, 31

  • вул. Артема Носенка, 3-31Б

  • вул. Бетонна, 2/3-38

  • вул. Василя Сліпака, 54-91

  • вул. Вільної України, 29-60

  • вул. Віталія Базилевського, 20-32

  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29

  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28

  • вул. Експресівська, 55-80

  • вул. Європейська, 83/18-87

  • вул. Гайдамацька, 147

  • вул. Гранітна, 4-16/2

  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

  • вул. Івана Приходька, 104-110

  • вул. Капітана Трусова, 84, 86

  • вул. Кохнівська, 63-108

  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2

  • вул. Марка Вовчка, 23-34

  • вул. Майора Пугача, 88

  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28

  • вул. Олександріївська, 6, 10-23

  • вул. Підгірна, 1-38

  • вул. Переяславська, 83-120

  • вул. Піщана, 13-26

  • вул. Рудникова, 1-70/16

  • вул. Скеляста, 34

  • вул. Сущинського, 2А-36

  • вул. Хорольська, 30-67/18, 98/4-177

  • вул. Червона Гірка, 23

  • вул. Чередницька, 56

  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29
  • пров. Ананія Розмислова, 16
  • пров. Арсенальний, 13-62
  • пров. Бондарський, 4-26
  • пров. Бригадирський, 3-19
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Деповський, 1-23
  • пров. Кар’єрний, 1/4-23
  • пров. Козачий, 2/7-23
  • пров. Миргородський, 2-11
  • пров. Піщаний, 5-27Б
  • пров. Солдатський, 1-33
  • пров. Степана Бандери, 19-40/40
  • пров. Артема Березнюка, 3-11/22
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна, 15-56

  • вул. Івасюка, 31-86/46

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11

  • вул. Івана Багряного, 31/16

  • вул. Івана Дзюби, 2/3

  • вул. Івана Франка, 4-40

  • вул. Березовського, 7-45

  • вул. Насосна, 2/25-100

  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33

  • вул. Республіканська, 1-74, 107

  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3

  • вул. Тупикова, 3-10

  • вул. Художня, 28-57/2

  • пров. Приходька, 3-24
  • пров. Ушинського, 1-14
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Савченка, 3-8
  • пров. Мазуленка, 2/7-7
  • пров. Художній, 2-15.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • просп. Полтавський, 277/2-281.

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки

  • с. Мала Кохнівка.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії планові відключення Полтаваобленерго
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