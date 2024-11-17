Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 70 вулицях: де саме

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 18 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 141А-204

вул. Ананія Размислова, 31

вул. Артема Носенка, 3-31Б

вул. Бетонна, 2/3-38

вул. Василя Сліпака, 54-91

вул. Вільної України, 29-60

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Героїв Маріуполя, 9-29

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Експресівська, 55-80

вул. Європейська, 83/18-87

вул. Гайдамацька, 147

вул. Гранітна, 4-16/2

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Івана Приходька, 104-110

вул. Капітана Трусова, 84, 86

вул. Кохнівська, 63-108

вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2

вул. Марка Вовчка, 23-34

вул. Майора Пугача, 88

вул. Миколи Леонтовича, 4-28

вул. Олександріївська, 6, 10-23

вул. Підгірна, 1-38

вул. Переяславська, 83-120

вул. Піщана, 13-26

вул. Рудникова, 1-70/16

вул. Скеляста, 34

вул. Сущинського, 2А-36

вул. Хорольська, 30-67/18, 98/4-177

вул. Червона Гірка, 23

вул. Чередницька, 56

пров. Архипа Тесленка, 23, 29

пров. Ананія Розмислова, 16

пров. Арсенальний, 13-62

пров. Бондарський, 4-26

пров. Бригадирський, 3-19

пров. Герцена, 3-9Б

пров. Деповський, 1-23

пров. Кар’єрний, 1/4-23

пров. Козачий, 2/7-23

пров. Миргородський, 2-11

пров. Піщаний, 5-27Б

пров. Солдатський, 1-33

пров. Степана Бандери, 19-40/40

пров. Артема Березнюка, 3-11/22

туп. 1-й Хорольський, 5-18

туп. 2-й Хорольський, 9-20

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21

туп. 6-й Хорольський, 3-8

туп. 7-й Хорольський, 2-36. З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-56

вул. Івасюка, 31-86/46

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Івана Франка, 4-40

вул. Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38,18,20/33

вул. Республіканська, 1-74, 107

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Тупикова, 3-10

вул. Художня, 28-57/2

пров. Приходька, 3-24

пров. Ушинського, 1-14

пров. Крюківський, 4-12

пров. Насосний, 3-22

пров. Савченка, 3-8

пров. Мазуленка, 2/7-7

пров. Художній, 2-15. З 8.00 до 19.00 вул. Горліса-Горського, 3-10

просп. Полтавський, 277/2-281. З 8.00 до 20.00 с. Потоки

с. Мала Кохнівка.



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