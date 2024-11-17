Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 70 вулицях: де саме

У понеділок, 18 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
вул. Ананія Размислова, 31
вул. Артема Носенка, 3-31Б
вул. Бетонна, 2/3-38
вул. Василя Сліпака, 54-91
вул. Вільної України, 29-60
вул. Віталія Базилевського, 20-32
вул. Героїв Маріуполя, 9-29
вул. Дмитра Демидюка, 7-28
вул. Експресівська, 55-80
вул. Європейська, 83/18-87
вул. Гайдамацька, 147
вул. Гранітна, 4-16/2
вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
вул. Івана Приходька, 104-110
вул. Капітана Трусова, 84, 86
вул. Кохнівська, 63-108
вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
вул. Марка Вовчка, 23-34
вул. Майора Пугача, 88
вул. Миколи Леонтовича, 4-28
вул. Олександріївська, 6, 10-23
вул. Підгірна, 1-38
вул. Переяславська, 83-120
вул. Піщана, 13-26
вул. Рудникова, 1-70/16
вул. Скеляста, 34
вул. Сущинського, 2А-36
вул. Хорольська, 30-67/18, 98/4-177
вул. Червона Гірка, 23
вул. Чередницька, 56
вул. Виноградна, 15-56
вул. Івасюка, 31-86/46
вул. Давида Кострова, 4-47/11
вул. Івана Багряного, 31/16
вул. Івана Дзюби, 2/3
вул. Івана Франка, 4-40
вул. Березовського, 7-45
вул. Насосна, 2/25-100
вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
вул. Паризька, 16/38,18,20/33
вул. Республіканська, 1-74, 107
вул. Рєпіна, 9/28-60/3
вул. Тупикова, 3-10
вул. Художня, 28-57/2
вул. Горліса-Горського, 3-10
просп. Полтавський, 277/2-281.
с. Потоки
с. Мала Кохнівка.
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