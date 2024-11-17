Юні дзюдоїстки «Кремень Дзюдо» здобули медалі на Всеукраїнському турнірі в Дніпрі

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 121

16 листопада у Дніпрі відбувся Всеукраїнський турнір із дзюдо «Українка», унікальний для українського дзюдо. Змагання об’єднали 212 учасниць із 43 команд, які боролися за звання кращих серед дівчат 2009-2010, 2011-2012 та 2013-2014 років народження.

Спортсменки СК «Кремень Дзюдо» продемонстрували високий рівень підготовки та здобули чотири медалі:

Ольга Мамон — 1 місце.

— 1 місце. Анастасія Счастлівцева — 2 місце.

— 2 місце. Віталіна Кравченко — 3 місце.

— 3 місце. Євгенія Капуста (Козельщина) — 3 місце.

Нагадаємо, вихованці Кременчуцького обласного спортивного ліцею ім. І Піддубного стали призерами обласного чемпіонату із дзюдо серед юнаків та дівчат до 15 років.