Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

Юні дзюдоїстки «Кремень Дзюдо» здобули медалі на Всеукраїнському турнірі в Дніпрі

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 121

Спортсменки здобули чотири медалі

16 листопада у Дніпрі відбувся Всеукраїнський турнір із дзюдо «Українка», унікальний для українського дзюдо. Змагання об’єднали 212 учасниць із 43 команд, які боролися за звання кращих серед дівчат 2009-2010, 2011-2012 та 2013-2014 років народження.

Спортсменки СК «Кремень Дзюдо» продемонстрували високий рівень підготовки та здобули чотири медалі:

  • Ольга Мамон — 1 місце.
  • Анастасія Счастлівцева — 2 місце.
  • Віталіна Кравченко — 3 місце.
  • Євгенія Капуста (Козельщина) — 3 місце.

Нагадаємо, вихованці Кременчуцького обласного спортивного ліцею ім. І Піддубного стали призерами обласного чемпіонату із дзюдо серед юнаків та дівчат до 15 років.

ПО ТЕМІ:

«Коли краще записувати дитину на дзюдо», — тренер Віталій Середа

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: дзюдо
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх