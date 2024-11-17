Юні дзюдоїстки «Кремень Дзюдо» здобули медалі на Всеукраїнському турнірі в Дніпрі

16 листопада у Дніпрі відбувся Всеукраїнський турнір із дзюдо «Українка», унікальний для українського дзюдо. Змагання об’єднали 212 учасниць із 43 команд, які боролися за звання кращих серед дівчат 2009-2010, 2011-2012 та 2013-2014 років народження.
Спортсменки СК «Кремень Дзюдо» продемонстрували високий рівень підготовки та здобули чотири медалі:
Нагадаємо, вихованці Кременчуцького обласного спортивного ліцею ім. І Піддубного стали призерами обласного чемпіонату із дзюдо серед юнаків та дівчат до 15 років.
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