З'явився розклад руху автобусів за маршрутом Світловодськ-Кременчук на завтра

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 190

17 листопада міський голова Андрій Маліцький у Фейсбуці оприлюднив розклад руху автобусів за маршрутом Світловодськ-Кременчук через Білецьківку на 18 листопада.

Нагадаємо, що зранку автомобільний рух зі Світловодська на Власівку й у зворотньому напрямку перекрили на невизначений термін.

17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одну жінку госпіталізували. Вона у тяжкому стані.