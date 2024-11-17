Стала відома доля песика, з яким гуляла кременчужанка, що зранку постраждала від падіння уламка

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17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала.

Увесь день у соцмережах містян непокоїла доля песика, з яким гуляла жінка.

У коментарях у телеграм-каналі «Кременчуцького Телеграфа» очевидці написали, що собака спочатку злякався і втік, але за якийсь час повернувся й сидів під під'їздом. Згодом господар, чоловік постраждалої, песика спіймав.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» на місці події поспілкувався з постраждалими:

Фоторепортаж з місця події можна побачити ТУТ.