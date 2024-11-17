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Топ новина, Україна, Світ, Відключення світла

Завтра в Україні знеструмлюватимуть по дві черги: ось як діятиме графік у Кременчуці (доповнено)

Вчора, 18:53 Переглядів: 2 282 Коментарів: 2

 Причина — у пошкодженні енергооб’єктів

Завтра, 18 листопада, у всіх регіонах України введуть заходи обмеження електроспоживання. Про це о 18.49 повідомила пресслужба Укренерго.

Обмеження діятимуть з 6.00 до 22.00, і одночасно застосовуватимуться дві черги відключень. Причиною тимчасових заходів є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої ракетно-дронової атаки, що відбулася сьогодні, 17 листопада.

Енергетики активно працюють над усуненням наслідків аварії та відновленням роботи пошкодженого обладнання.

Графік відключень за вашою адресою можна переглянути на сайті або офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

Для стабілізації енергосистеми просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Доповнено:

Компанія «Полтаваобленерго» опублікувала графік погодинного відключення світла на завтра, 18 листопада.

 

Вимикатимуть світло споживачам із 06.00 до 22.00 по дві черги одночасно. Обсяг розвантаження для Полтавської області — 160 МВт.

Знайти свою адресу у черзі можна за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині застосовували графік аварійних знеструмлень. А також завтра у Кременчуці на понад 70 вулицях діятиме графік планових відключень електроенергії.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго відключення електроенергії
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Коментарі: 2

426
shoni1970:
Вчора, 19:57

Так а де ж обіцяний Гегаватнік? 🤔 


2 2
4 772
1
zzzzzz:
Вчора, 21:05

Цитата: shoni1970
Так а де ж обіцяний
там де мільон дронів та міл'ярд дерев


4 1

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