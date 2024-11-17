Завтра в Україні знеструмлюватимуть по дві черги: ось як діятиме графік у Кременчуці (доповнено)

Вчора, 18:53 Переглядів: 2 282 Коментарів: 2

Завтра, 18 листопада, у всіх регіонах України введуть заходи обмеження електроспоживання. Про це о 18.49 повідомила пресслужба Укренерго.

Обмеження діятимуть з 6.00 до 22.00, і одночасно застосовуватимуться дві черги відключень. Причиною тимчасових заходів є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої ракетно-дронової атаки, що відбулася сьогодні, 17 листопада.

Енергетики активно працюють над усуненням наслідків аварії та відновленням роботи пошкодженого обладнання.

Графік відключень за вашою адресою можна переглянути на сайті або офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

Для стабілізації енергосистеми просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Доповнено:

Компанія «Полтаваобленерго» опублікувала графік погодинного відключення світла на завтра, 18 листопада.

Вимикатимуть світло споживачам із 06.00 до 22.00 по дві черги одночасно. Обсяг розвантаження для Полтавської області — 160 МВт.

Знайти свою адресу у черзі можна за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині застосовували графік аварійних знеструмлень. А також завтра у Кременчуці на понад 70 вулицях діятиме графік планових відключень електроенергії.