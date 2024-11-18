Проблеми із зором — вприймай вітаміни, корисні для очей

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 680

Ці вітаміни корисні для очей

Вітамин А

Морква, томати, картопля, петрушка, всі листові овочі, рибні продукти, насіння соняшнику, пивні дріжджі.

Вітамин С

Шипшина, обліпиха, смородина, аґрус, лимон, листові овочі, яблука, ананаси, шпинат.

Вітамин В-1 (тіамін)

Кукурудза, горіхи, пивні дріжджі, рис і мед.

Вітамин В-2 (рибофлавін)

Листові овочі, яблука, пивні дріжджі, рис.

Також не забуваємо про вправи, які допоможуть зміцнити зір.

Виконуйте їх раз на день й ваші очі скажуть вам спасибо.