Проблеми із зором — вприймай вітаміни, корисні для очей

Вітамин А
Морква, томати, картопля, петрушка, всі листові овочі, рибні продукти, насіння соняшнику, пивні дріжджі.
Вітамин С
Шипшина, обліпиха, смородина, аґрус, лимон, листові овочі, яблука, ананаси, шпинат.
Вітамин В-1 (тіамін)
Кукурудза, горіхи, пивні дріжджі, рис і мед.
Вітамин В-2 (рибофлавін)
Листові овочі, яблука, пивні дріжджі, рис.
Також не забуваємо про вправи, які допоможуть зміцнити зір.
Виконуйте їх раз на день й ваші очі скажуть вам спасибо.
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