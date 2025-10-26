ГО "Захист держави"
Завіса перед очима? Терміново до офтальмолога!

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 0

Лікування залежить від причини

Щоб прибрати завісу перед очима, необхідно звернутися до офтальмолога для встановлення точної причини її появи, оскільки це симптом різних захворювань

Лікування залежить від причини: може включати корекцію зору окулярами чи лінзами, лазерну терапію, хірургічне втручання або може бути пов'язане з лікуванням сухого ока чи неврологічних порушень.

Причини появи завіси перед очима можуть бути різними. Через вікові зміни відбувається помутніння природного хрусталіка (катаракта), або може бути деструкція склоподібного тіла: відокремлення непрозорих елементів у склоподібному тілі ока.

Завіса може з’являтися через синдром сухого ока: недостатня кількість сліз, що призводить до подразнення та відчуття плівки на очах, через короткозорість, далекозорість чи астигматизм.

Також причинами можуть бути неврологічні проблеми: мігрень, запалення зорового нерва, в рідкісних випадках – пухлини головного мозку чи інсульт.

Завіса з’являється через глаукому або перенапруження очей, наприклад, від тривалої роботи за комп'ютером.

Як позбутися завіси

Консультація з лікарем - найважливіший крок. Офтальмолог проведе діагностику та визначить причину. Якщо причина у порушенні рефракції, лікар визнає окуляри або контактні лінзи.

Для лікування сухого ока призначить спеціальні краплі або курс капсул з антиоксидантами, які нормалізують роботу слізних залоз. При деструкції склоподібного тіла може проводитись лазерний вітреоліз. При катаракті або серйозних ураженнях сітківки може знадобитися операція.

Важливо! Не займайтеся самолікуванням. Швидке звернення до лікаря допоможе вчасно виявити та усунути причину пелені, запобігаючи подальшому зниженню гостроти зору

Автор: Мирослава Українська
Вверх