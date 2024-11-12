Розвідники бойової бригади закликають здати кров для лікування волонтерки Яни Чернець

До читачів «Кременчуцького Телеграфа» за допомогою звертаються розвідники однієї з бойових бригад, яка зараз тримає оборону на фронті.
Вони просять небайдужих кременчужан здати кров для волонтерки Яни Чернець, яка зараз знаходиться на лікуванні у лікарні № 18 в Києві.
Важливо! Під час здачі крові на Кременчуцькій станції переливання крові потрібно сказати, що здаєте кров для волонтерки Яни Чернець, яка знаходиться у київській лікарні № 18.
Зазначимо, що Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові.
Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:
У медзакладі просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.
Здати кров можна з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00 на вулиці Івана Мазепи, 8.
З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Детальна інформація за номером телефону: 067-528-72-27.
Нагадаємо, що журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями.
А торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.