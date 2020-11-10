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Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Шоу-бизнес

Кременчужанин та марокканець помінялись дружинами: ось, що з цього вийшло

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 581

 

Кременчуцька сім'я взяла участь у шоу «Міняю жінку»

10 листопада на 1+1 вийшов 7 випуск 15 сезону шоу «Міняю жінку» в якому взяла участь сім'я з Кременчука: Владислав, Анна та їхня донька Софія.


Жінка захоплюється малюванням, але працює спеціалістом з кредитування. Владислав працює охоронцем в нічному клубі та полюбляє мотоцикли. Подружжя все влаштовує в родині, адже в них рівноправні відносини.


Анна прийшла на проєкт, аби показати, як це бути запальною активною родиною. Жінка потрапила на узбережжя Чорного моря, де в Одесі стала мамою інтернаціональної сім’ї - її чекали тато-марокканець та африкано-український синок. 


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Автор: Руслана Горгола Відео: 1+1 Джерело відео: youtube.com
Теги: Міняю жінку шоу шлюб
компанія «Інтера Люкс»

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