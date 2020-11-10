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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірусний антирекорд: за добу COVID-19 діагностували у 80 кременчужан

Вчора, 20:07 Переглядів: 1 816 Коментарів: 5

 

Троє пацієнтів померло, одужало 57 людей

Сьогодні, 12 листопада, в Кременчуці зареєстрували 80 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.


За повідомленням пресслужби мерії нашого міста, захворіли 48 жінок віком від 20 до 79 років та 31 чоловік віком від 24 до 74 років. Також захворів 16-річний підліток.


76 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, четверо лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідрозслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


На жаль, троє пацієнтів померло. Одужало 57 осіб.

Всього зафіксували 2025 випадків коронавірусної хвороби, одужало 923 людини, а померло 54.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: terminovo.te.ua
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

161
LYuSIYa:
Вчора, 20:41

На "Укртатнафті" один померлий, і то офіціально не підтвердженний. А скільки хворіє? Тим не менш, на відміну від весни, люди купчаться на прохідній, маски "за свій кошт" , як і антисептик, єкзамени повним ходом (50 людей за годину в кімнаті 18 кв.м.) Бо, не дай Бог оприлюднять, заводу буде пухнастий Сєвєрний пес. Дохніть, але йдіть на роботу.


9 3
183
Saidis:
Вчора, 21:55

Цитата: LYuSIYa

 Дохніть, але йдіть на роботу.

 

Девушка-красавица, это кругом так smirk Понимаю вашу ненависть к своему колхозу (поверьте, я тоже свой возненавидела в последнее время), но ситуация кругом более или менее такая и есть. Кризис, найти другую работу тяжело - работодатели удачно пользуются моментом, зп урезают до минималки, кто уходит - на его место другого не берут, а делегируют его обязанности (но не зп) оставшимся и т.д. smile Почему же нефтехимик должен отставать в этом плане?) 


3 3
13
Marusya Klimova:
Вчора, 22:25

Вживання слова “антирекорд” позбавлене глузду. Префікс “анти” — означає протилежний чи ворожий до чогось. “Рекорд” — найвище досягнення здобуте у чомусь, або найвищий ступінь вияву чогось. Неможливо бути проти рекорду, це неправильне вживання префіксу, в результаті якого виходить нісенітниця і слово, яке не має жодної логіки. Навіщо додавати до слова “анти”, якщо найвище значення — це і є рекорд?


10 1
2 323
zzzzzz:
Вчора, 22:35

Цитата: LYuSIYa
Дохніть, але йдіть на роботу.
а шо там КТ всім зробили, чи ще є неопромінені?


0 0
161
LYuSIYa:
Вчора, 23:05

Цитата: zzzzzz

Цитата: LYuSIYa
Дохніть, але йдіть на роботу.
а шо там КТ всім зробили, чи ще є неопромінені?

Ідіотам - усім (мабуть). Не знаю, не записувалась. Повторюю відповіді на екзамен. Випрала першу видану маску, зараз користуюся другою stuck_out_tongue_winking_eyegrinning



.facebook.com/ulanasuprun/posts/2791473281137221 Знайшла. Спереду знаєте, що ставити.


1 0

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