6 поспіль перемога: хокеїсти «Кременчука» обігрують «барсів»

Вчора, 22:09 Переглядів: 207

Сьогодні, 12 листопада, чемпіон України ХК «Кременчук» обіграв у гостях «Білий Барс», здобувши шосту перемогу поспіль. Кременчужани набрали 12 очок після 7 матчів та займають другу сходинку у турнірній таблиці у чемпіонаті УХЛ Паріматч. Наступну гру підопічні Олександра Савицького зіграють знову на виїзді – 14 листопада о 15:30 у Броворах проти «Крижаних Вовків». Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.





«Білий Барс» - «Кременчук» 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 1:0 Даниленко (Благой, Мороз), 00:21; 1:1 Коробов (Яковлєв, Дубінін), 15:08; 1:2 Кисельов (Серанов, менш.), 25:20; 2:2 Грабовецький (Мороз, Даниленко), 51:30; 2:3 Хришпенць (Волков), 55:17;

Білий Барс: Сулима (Кучер); Грицюк - Гребеник (К), Логачов - Ядловський, Будько - Кравець, Кисельов; Благой (А) - Даниленко - Мороз, Грабовецький - Петрошенко - Бородай, Койда – Резюк - Резюк, Фурсенко - Собко - Трошкін.

Кременчук: Гордюшин (Новицький); Бабрусев - Григорян, Хришпенць - Боєвих, Грицьких - Алексюк, Яковлєв - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Савицький - Волков - Тютченко, Пукс (А) - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.





Господарі закинули першу шайбу вже на 20-й секунді зустрічі - швидкий гол в ворота Гордюшина забив Дмитро Даниленко. Кременчужани потім мали величезну перевагу, але поступалися в рахунку аж до кінця періоду, коли за три хвилини до першої перерви свій момент реалізував Олександр Коробов. Форвард закинув свою сьому шайбу, одноосібно очоливши гонку снайперів ліги. На перерву команди пішли з рівним рахунком на табло.





У другій двадцятихвилинці «містяни» змогли вийти вперед у меншості - Микола Кисельов сильним кидком прошив Сулиму. Незважаючи на те, що білоцерківці все сили кинули, щоб відіграти пропущений гол, але Гордюшин не дозволив господарям зрівняти цифри на табло. Гості мали чимало гольових моментів, але не змогли їх реалізувати.





Третій відрізок зустрічі кременчужани почали знову активніше свого опонента, створюючи масу моментів біля воріт Суліми. Однак, це не завадило білоцерківцям організувати контратаку і зрівняти цифри на табло - Гордюшин впорався з кидком Мороза, але був безсилий після добивання зльоту від Грабовецького. Після пропущеної шайби «містяни» знову активізувалися і через 4 хвилини Вадим Хришпенць потужним кидком від синьої лінії вдруге вивів свою команду вперед, встановивши остаточний рахунок на табло. І хоч на останніх секундах матчу Костянтин Буценко зняв голкіпера і випустив шостого польового гравця, але і перевага не допомогло "барсам" перевести матч в овертайм. Ближче до успіху були гості, але захисники господарів не дозволили шайбі проскочити у ворота. 3:2 – перемога ХК «Кременчук»!