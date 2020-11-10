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Спростили видачу посвідчень багатодітним сім'ям

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 163

 

Тепер подати заяву можна онлайн

Кабмін змінив процедуру видачі посвідчень багатодітним сім'ям. Згідно з новим Порядком, подати заяву на отримання документа можна буде поштою, усно або ж в електронній формі. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Подати заяву онлайн можна на державному порталі електронних послуг. Раніше для цього потрібно було подавати копії паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про народження дитини та свідоцтва про шлюб батьків. Тепер цього можна не робити.


Якщо один із батьків подає заяву про видачу посвідчення і не бажає долучати копії, працівники соцзахисту подають запит до Міністерства соціальної політики й упродовж двох робочих днів отримують підтвердження всіх потрібних документів.


Посвідчення видається безкоштовно.








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Автор: Богдан Волошко
Теги: соцзахист багатодітні посвідчення документи
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