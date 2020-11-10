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У Кременчуці патрульні зловили злодюжок, які випалювали дроти з кабелів у багатті

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 107

 

Подія сталася на вулиці Українській

12 листопада копи зловили злодюжок, які випалювали дроти з кабелів. Як повідомляє патрульна поліція нашого міста, екіпаж поліцейських помітив чорний дим на вулиці Українській. Під'їхавши ближче, охоронці порядку побачили двох чоловіків, які опалювали у багатті кабелі, щоб добути з них мідь.


 

Чітко повідомити про походження майна вони не змогли, тому інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.


Якщо ви помітили підозрілих осіб, які можуть бути причетними до подібних порушень, негайно повідомляйте про це на лінію 102. Адже пошкодження кабелів, особливо електричних, може призводити до аварій та перебоїв у роботі мережі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: кабель воры костёр полиция
компанія «Інтера Люкс»

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