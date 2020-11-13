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У музеї АТО в Кременчуці вшанували пам'ять загиблих на війні

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 495

 

Організували захід ВПУ №7 та «Координаційний центр»
Фото: Артем Коваленко

12 листопада в музеї АТО, що в Кременчуцькому ВПУ №7, відбувся захід, присвячений ушануванню пам'яті загиблих на російсько-українській війні. Організували захід ГО «Координаційний центр» та саме училище. ТЪ відвідав цей захід.


Спершу організатори видали іменні кулони дітям загиблих та згадали полеглих військових. Після цього всіх, хто допомагав облаштовувати музей та організовувати сьогоднішній захід, нагородили подяками від Міністерства у справах ветеранів.


Також нам розповіли, що в Полтаві, у Музеї важкої бомбардувальної авіації, з'явилася Стіна пам’яті полеглих за Україну. Організатори заходу закликають відвідати музей, коли це дозволятиме ситуація з коронавірусом.


Володимир Поляков (керівник ГО «Координаційний центр» і полковник запасу) розповів про книгу «У вогняному кільці», співавтором якої є випускник Кременчуцького військового ліцею Юрій Руденко.


Примірники вручили родичам загиблих. Наприкінці організатори подякували та закликали всіх берегти себе.

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Автор: Богдан Волошко Фото: Артем Коваленко
Теги: Кременчук загиблі в АТО ВПУ №7
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