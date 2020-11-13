Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.11.2020 12:00
Підтверджені:
Україна512652
Кременчук2025
Хворі:
Україна269486
Кременчук1048
Одужало:
Україна233849
Кременчук923
Померло:
Україна9317
Кременчук54
Надзвичайні новини

У Кременчуці дерево впало на дорогу та перекрило рух

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 002

 

Дерево прибрали з проїжджої частини ДСНСники

У Кременчуці дерево впало на дорогу та перекрило рух. За інформацією міськрайонного управління Державної служби з Надзвичайних ситуацій, це сталося 12 листопада близько 20.25.


 


Рятувальникам надійшла інформація від Служби допомоги мера про те, що по вул. І.Сердюка, в районі будинку №57 на проїжджу частину впало дерево, перекривши рух автотранспорту. Позаяк дерево лежало прямо на повороті з просп. Свободи, це створювало загрозу ДТП.


Всього за 7 хвилин рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево та прибрали його з дороги. 

2
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС
Теги: дерево дснс
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх