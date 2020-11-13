У Кременчуці дерево впало на дорогу та перекрило рух

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У Кременчуці дерево впало на дорогу та перекрило рух. За інформацією міськрайонного управління Державної служби з Надзвичайних ситуацій, це сталося 12 листопада близько 20.25.









Рятувальникам надійшла інформація від Служби допомоги мера про те, що по вул. І.Сердюка, в районі будинку №57 на проїжджу частину впало дерево, перекривши рух автотранспорту. Позаяк дерево лежало прямо на повороті з просп. Свободи, це створювало загрозу ДТП.





Всього за 7 хвилин рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево та прибрали його з дороги.