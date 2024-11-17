Фотофакт: у Кременчуцькому районі горить ліс

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17 листопада у Кременчуцькому районі сталася пожежа на відкритій території. Очевидці повідомляють, що горить ліс.

Інформації про постраждалих не надходило, деталі уточнюються.

Нагадаємо, що близько 7.00 кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.

Також з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень, а о 10.55 — скасували. Через масований обстріл РФ знеструмлені залізничні ділянки й частина поїздів курсує із затримкою.

Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.