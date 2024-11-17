Завтра у Кременчуці прощатимуться з військовим Іваном Шерстюком
Сьогодні, 12:47
Переглядів: 1 166
Редакція висловлює співчуття рідним та близьким загиблого
У понеділок, 18 листопада, у Кременчуці проведуть в останню путь військовослужбовця Івана Шерстюка. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Іван Шерстюк загинув цьогоріч 11 листопада, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації.
Поховання Івана Шерстюка відбудеться завтра:
- 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
- 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.