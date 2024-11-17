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Масований ракетний удар по Україні: Повітряні сили розповіли про те, як відпрацювала протиповітряна оборона

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 707

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

У ніч на 17 листопада росіяни здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України о 12.21.

Загалом, за попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил ЗС України виявили та супроводили 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.

По типах:

  • 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 «Циркон»;
  • 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 101 крилата ракета Х-101, «Калібр»;
  • 1 балістична ракета «Іскандер-М»;
  • 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

До повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальники Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі — носії крилатих ракет.


Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракети та 42 БпЛА):

  • 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 «Циркон»;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 85 крилатих ракет Х-101, «Калібр»;
  • 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська).

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 російський БпЛА локаційно втрачений у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

 

Нагадаємо, 17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.

Також з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень, а о 10.55 — скасували. Через масований обстріл РФ знеструмлені залізничні ділянки й частина поїздів курсує із затримкою.

Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони БПЛА ППО ракетний обстріл наслідки атаки
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