Водій з Полтавщини намагався ввезти в Україну 72 срібні монети з Камеруну — прикордонники

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Водій із Полтавщини намагався незаконно ввезти в Україну 72 срібні монети із Камеруну. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, 41-річний житель Полтавщини та його 44-річний колега працювали водіями рейсового автобуса «Рига-Київ». Під час огляду на пропускному пункті у Волинській області у чоловіків знайшли імовірні культурні цінності — 72 срібні монети загальною вагою понад 4 кг, які були викарбувані у Камеруні.

Коробки з монетами чоловіки намагалися провезти в особистих речах у багажному відділенні автобуса.

На водіїв правоохоронці склали адмінпротоколи про порушення митних правил, а монети у них вилучили.

Вартість монет становить 1 мільйон 92 тисячі гривень.

Нагадаємо, влітку житель Полтавщини намагався контрабандою відправити у США єврейську атрибутику.