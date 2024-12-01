Полтавщина — лідер по Україні за обсягами видобутого впродовж року газу

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 158

Цьогоріч Полтавська область стала лідером за обсягами видобутого газу. Про це інформують у пресслужбі Асоціації газовидобувних компаній України.

На сьогодні лідером з видобутку є Полтавщина, слідом за нею йде Харківщина, — зазначають в Асоціації.

Сумарно на Полтавську та Харківську області разом припадає близько 88% від загального виробництва газу в країні. Ще майже 10% ресурсу видобувається у західних областях, де лідирують Львівщина та Івано-Франківщина, зазначає виконавчий директор Асоціації Артем Петренко.

За його словами, у 2025 році очікується збереження тенденції видобутку газу. Очікується також, що державні компанії продовжать позитивний тренд, який також спостерігатиметься і у приватного сектору.

Нагадаємо, у наступному році на Полтавщині може з’явитися екоіндустріальний парк «Заворскло».



