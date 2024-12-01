На Тільців чекають вигідні покупки і подарунки, а на Левів — конфлікти та скандали: гороскоп на 2-8 грудня

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 162

Овен (21.03-20.04)

Перша половина тижня украй несприятлива для будь-якого спiлкування. Можливо, Овнам не вдасться змiнити хiд подiй на свою користь, тому що в розвитку ситуацiї братимуть участь дуже багато випадкових чинникiв. Подiї тижня зажадають вiд вас мобiлiзацiї сил. Вiрогiднi складнi процеси реорганiзацiї справи. У багатьох питаннях Овни-керiвники зустрiчатимуть наполегливий опiр i непокору. З самого початку тижня можливi непорозумiння i причiпки. Вiрогiдна втрата значного числа спiвробiтникiв або партнерiв. Сприятливi днi: 7, 8; несприятливi: 3.

Тілець (21.04-21.05)

Тiльцi можуть зробити дуже вигiднi покупки, одержати подарунок, заохочення. Цей тиждень може принести їм задоволення вiд зробленої роботи, успiх в коханнi. Тиждень отримання сокровенних знань, осягнення iстин i духовного очищення Тiльцiв, яких нелегка доля зробила сухими, черствими людьми, достатньо байдужими до близьких i друзiв. Цей тиждень сприяє успiху в боротьбi з власним «его». Сприятливi днi: 6; несприятливi: 3.

Близнюки (22.05-21.06)

Не виключено, що саме зараз почнеться перiод, пов`язаний з умiнням правильно направляти свої життєвi сили. Можливо, Близнюкiв чекає романтичне побачення або зустрiч з давньою симпатiєю. Тиждень вiдпочинку, дотримання традицiй, звичок. Можливо, що вам вдасться успiшно завершити вiдкладенi справи або з`ясувати всi питання, що мучили вас. Близнюки можуть вiдчути потребу у спiлкуваннi з батьками, давнiми друзями або у вiдвiдуваннi пам`ятних мiсць. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 5.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень пов`язаний з перемогою над собою. Для тих Ракiв, хто займається самоосвiтою i самоудосконаленням, наступить час визнання i кармiчної винагороди. Якщо особистiсть недостатньо духовно розвинена — можливi душевний неспокiй, погiршення самопочуття. Поганi передчуття Ракiв можуть виправдатися. Самолюбнiсть i гiднiсть будуть випробовуватися. Образливi слова, сказанi ними зопалу, надовго залишаться в пам`ятi людей. Сприятливi днi: 8; несприятливi: 4.

Лев (23.07-23.08)

Тиждень повний спокус. Не виключенi конфлiкти з партнерами i друзями або великий скандал в сiм`ї. Намагайтеся уникати необережних висловлювань i зловживання алкоголем. Можливий вiзит друзiв або родичiв надасть можливiсть приємно провести час. У багатьох Левiв може з`явитися прагнення до досягнення популярностi, до свiтських розваг, до веселостi. У сферi iнтимних вiдносин вiрогiднi взаємне задоволення i успiх. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 3.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень має подвiйну характеристику. Несприятливе поєднання планет може призвести до рiзних неприємностей. Можливо, подiї тижня розвиватимуться не так, як вам хотiлося. Перша половина тижня принесе душевне сум`яття. Дiви не зможуть оцiнити всi переваги i недолiки становища, критично поглянути на досягнутi результати. Сприятливi днi: 4, 8; несприятливi: 2.

Терези (24.09-23.10)

Ймовiрно, що ви зiткнетеся з грубiстю, нерозумiнням. Дрiбнi сварки можуть розростися до великого скандалу. Несприятливий тиждень для активної дiяльностi в професiйнiй сферi. Вiрогiдний спад життєвої енергiї. Плани i думки, якi прийдуть вам в голову, не принесуть бажаного результату. Вигоду можна одержати тiльки вiд старих справ. Намагайтеся зосередитися на собi i прийти до гармонiї. Сприятливi днi: 3, 7; несприятливi: 2.

Скорпіон (24.10-22.11)

Можливо, що унаслiдок коливань настрою Скорпiони не зможуть контактувати з людьми, вiд яких вони залежать. Цей тиждень пройде пiд знаком любовних розчарувань. З будь-якою людиною у Скорпiона можливi легкi сварки, хоча видимих причин для них немає. Фiнансове становище значно покращиться з незалежних вiд вас причин. Придiлiть час старшим родичам. Сприятливi днi: 2, 3; несприятливi: 5.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень характеризується нестiйкiстю, суперечнiстю i мiнливiстю. Можливе незначне везiння на початку тижня. Доля може зробити несподiваний поворот. Несприятливий тиждень для багатьох Стрiльцiв. У професiйнiй сферi прагнення вiдкласти виконання необхiдних справ може призвести до зайвих негараздiв. Вiрогiднi неуважнiсть i невпевненiсть в собi. Вiзьмiть себе в руки i все налагодиться. Сприятливi днi: 5; несприятливi: 7.

Козеріг (22.12-20.01)

Зiрки сприяють досягненню поставленої мети, вивченню наук, творчостi або осягненню свого корiння. Стабiльнiсть Козерогiв принесе в їхнi сiм`ї мир i вiдновлення рiвноваги. Тиждень передбачає вдалi знайомства та зустрiчi. У другiй половинi тижня є небезпека фiнансової втрати. Будьте обережнi, уникайте людних мiсць. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 4.

Водолій (21.01-19.02)

Сприятливий тиждень для духовного вдосконалення. Багатьом Водолiям доведеться зробити складний вибiр. Можливi спокуси легкого i безтурботного життя. Цей тиждень припускає розкриття внутрiшньої сутi людини. Подiї тижня можуть серйозно вплинути на уявлення Водолiїв про себе. Не дивлячись на неприємнi сюрпризи, багато хто зможе заглибитися в роботу, налагодити i укрiпити вiдносини з близькими. Сприятливi днi: 2, 8; несприятливi: 3.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень концентрацiї життєвих сил, боротьби i захисту своїх поглядiв. Риби будуть здатнi визначити головне в своєму життi. Можливi душевний неспокiй i стреси. Найближчим часом вам не слiд сподiватися на якi-небудь грошовi надходження. Тиждень припускає iлюзiї, спокуси, прагнення одержати легку наживу. Всi справи так чи iнакше будуть пов`язанi з фiнансами: доведеться вiддавати i знову робити борги, займатися пошуками нових заробiткiв.

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 7.