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Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 2 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 9.00 до 15.00

  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • вул. Гайдамацька, 7/2-20/17;
  • вул. Кавалерійська, 8А;
  • вул. Остапа Вишні, 12;
  • пров. Чигиринський, 1-15А;
  • пров. 1-й Весняний, 3-13;
  • пров. 2-й Весняний, 2-13;
  • вул. Бригадна, 41-68/39;
  • пров. Бригадний, 7/2;
  • вул. Весняна, 3-19/5;
  • пр. Весняний, 7-12;
  • пров. О. Бутовського, 4-51;
  • пров. Пирогова, 1/13-8;
  • вул. Громадянська, 56-61/32;
  • вул. Кооперативна, 109;
  • пров. Пирогова, 1/13-8.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Гайдамацька, 80-147;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • вул. І. Чорнобаби, 4-27;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-44;
  • вул. Пілотів, 17-44;
  • пр. Пілотів, 4-49;
  • вул. Сагайдачного, 8-15;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-32;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • просп. Свободи, 2/7, 7А, 7Б;
  • вул. Лікаря Богаєвського, 4-12/52;
  • вул. Сумська;
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • вул. Олександрійська, 6;
  • пр. Тупиковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • просп. Полтавський.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В.Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Ф. Єгорова, 2;
  • пров. І. Приходька, 3-24;
  • вул. І. Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-58;
  • вул. М. Березовського, 1-45;
  • пров. М. Савченка, 3-8;
  • вул. Республіканська, 1-107;
  • вул. Тупикова, 3-10;
  • пров. К. Ушинського, 1-14;
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
  • вул. Х. Алчевської, 2;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26;
  • вул. Рєпіна, 9/28-24.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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