Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 2 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 9.00 до 15.00 вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

вул. Гайдамацька, 7/2-20/17;

вул. Кавалерійська, 8А;

вул. Остапа Вишні, 12;

пров. Чигиринський, 1-15А;

пров. 1-й Весняний, 3-13;

пров. 2-й Весняний, 2-13;

вул. Бригадна, 41-68/39;

пров. Бригадний, 7/2;

вул. Весняна, 3-19/5;

пр. Весняний, 7-12;

пров. О. Бутовського, 4-51;

пров. Пирогова, 1/13-8;

вул. Громадянська, 56-61/32;

вул. Кооперативна, 109;

пров. Пирогова, 1/13-8. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-204;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Гайдамацька, 80-147;

пров. Гарматний, 3-22;

вул. І. Чорнобаби, 4-27;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-44;

вул. Пілотів, 17-44;

пр. Пілотів, 4-49;

вул. Сагайдачного, 8-15;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Чумацький Шлях, 87-129;

вул. Ярослава Мудрого, 1-32;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

просп. Свободи, 2/7, 7А, 7Б;

вул. Лікаря Богаєвського, 4-12/52;

вул. Сумська;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пр. Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

просп. Полтавський. З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-56;

вул. В.Івасюка, 31-86/46;

вул. Ф. Єгорова, 2;

пров. І. Приходька, 3-24;

вул. І. Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-58;

вул. М. Березовського, 1-45;

пров. М. Савченка, 3-8;

вул. Республіканська, 1-107;

вул. Тупикова, 3-10;

пров. К. Ушинського, 1-14;

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;

вул. Х. Алчевської, 2;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26;

вул. Рєпіна, 9/28-24.

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