Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:31
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 2 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 9.00 до 15.00
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- вул. Гайдамацька, 7/2-20/17;
- вул. Кавалерійська, 8А;
- вул. Остапа Вишні, 12;
- пров. Чигиринський, 1-15А;
- пров. 1-й Весняний, 3-13;
- пров. 2-й Весняний, 2-13;
- вул. Бригадна, 41-68/39;
- пров. Бригадний, 7/2;
- вул. Весняна, 3-19/5;
- пр. Весняний, 7-12;
- пров. О. Бутовського, 4-51;
- пров. Пирогова, 1/13-8;
- вул. Громадянська, 56-61/32;
- вул. Кооперативна, 109;
- пров. Пирогова, 1/13-8.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Гайдамацька, 80-147;
- пров. Гарматний, 3-22;
- вул. І. Чорнобаби, 4-27;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-44;
- вул. Пілотів, 17-44;
- пр. Пілотів, 4-49;
- вул. Сагайдачного, 8-15;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 87-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- просп. Свободи, 2/7, 7А, 7Б;
- вул. Лікаря Богаєвського, 4-12/52;
- вул. Сумська;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пр. Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В.Івасюка, 31-86/46;
- вул. Ф. Єгорова, 2;
- пров. І. Приходька, 3-24;
- вул. І. Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-58;
- вул. М. Березовського, 1-45;
- пров. М. Савченка, 3-8;
- вул. Республіканська, 1-107;
- вул. Тупикова, 3-10;
- пров. К. Ушинського, 1-14;
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
- вул. Х. Алчевської, 2;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Рєпіна, 9/28-24.
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