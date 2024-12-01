У «Полтаваобленерго» опублікували графік погодинного відключення світла на понеділок, 2 грудня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.
Світло споживачам вимикатимуть із 07.00 до 22.00. Тривалість відключень — одна та дві черги.
Знеструмлюватимуть споживачів за таким графіком:
Детальніше з графіком погодинного відключення світла на 2 грудня можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, у понеділок у Кременчуці можливі також і планові відключення світла.
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