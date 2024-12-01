У «Полтаваобленерго» опублікували графік погодинного відключення світла на понеділок, 2 грудня

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 0

У «Полтаваобленерго» опублікували графік погодинного відключення світла на понеділок, 2 грудня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Світло споживачам вимикатимуть із 07.00 до 22.00. Тривалість відключень — одна та дві черги.

Знеструмлюватимуть споживачів за таким графіком:

з 07:00 по 08:00 — 1 черга (обсяг розвантаження 75 МВт)

з 08:00 по 10:00 — 2 черги (обсяг розвантаження 150 МВт)

з 10:00 по 11:00 — 1 черга (обсяг розвантаження 75 МВт)

з 11:00 по 19:00 — 2 черги (обсяг розвантаження 150 МВт)

з 19:00 по 22:00 — 1 черга (обсяг розвантаження 75 МВт)

Детальніше з графіком погодинного відключення світла на 2 грудня можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у понеділок у Кременчуці можливі також і планові відключення світла.