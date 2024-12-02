Посівний календар на грудень: час підготовки ґрунту та посадки зелені

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 141

Г рудень — останній місяць року, коли природа готується до зимового сну, а городники й садівники — до наступного сезону

Попри холодну пору, підготовка до нового врожаю починається вже зараз

У грудні важливо приділити увагу догляду за ґрунтом, його збагаченню та вибору культур, які краще висівати саме зараз для раннього розвитку. Правильно обрані дні сприятимуть активному проростанню, забезпечать здоровий ріст і допоможуть уникнути ризиків, пов’язаних із недостатнім освітленням чи живленням рослин у зимовий період.

В останньому місяці року також буде чимало сприятливих днів для посадки — це 3-4, 8, 9, 12, 13, 16, 17 та 23-29 грудня. У ці дати можна сіяти зелень, деякі коренеплоди і декоративні рослини, які підходять для зимового вирощування в теплицях або вдома. Це дозволить вашому городу зберегти активність і в холодний сезон, а також підготуватися до весняного пробудження.

Що та коли висаджувати в грудні 2024

Найкращі дні для посадки овочів, коренеплодів та зелені:

Картопля, морква, буряк — 17-24 грудня;

Цибуля, часник — 17-24 грудня;

Томати, перець, баклажани — 3-10 грудня;

Огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 3-10 грудня;

Капуста — 3-10 грудня;

Салати, шпинат, кріп, петрушка — 17-24 грудня.

Найкращі дні для посадки ягід та фруктів:

Ягідні кущі та плодові дерева — 3-10 грудня.

Найкращі дні для посадки декоративних рослин:

Однорічники, багаторічні та кімнатні квіти — 3-4, 7-14 грудня;

Цибулинні та бульбові — 16-17, 20-23 грудня.

Несприятливих днів для посадки в останньому місяці року буде небагато — це 1, 2, 5-7, 15, 30 і 31 грудня. У ці дати краще присвятити час іншим підготовчим заходам.

Також можна зайнятися укриттям найбільш чутливих рослин від морозів або підготовкою насіння для ранніх весняних посівів. Усі ці кроки допоможуть вам зустріти весну повністю готовими до активних робіт і майбутніх урожаїв.