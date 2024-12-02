Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Посівний календар на грудень: час підготовки ґрунту та посадки зелені

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 141

Грудень — останній місяць року, коли природа готується до зимового сну, а городники й садівники — до наступного сезону

Попри холодну пору, підготовка до нового врожаю починається вже зараз

У грудні важливо приділити увагу догляду за ґрунтом, його збагаченню та вибору культур, які краще висівати саме зараз для раннього розвитку. Правильно обрані дні сприятимуть активному проростанню, забезпечать здоровий ріст і допоможуть уникнути ризиків, пов’язаних із недостатнім освітленням чи живленням рослин у зимовий період.

В останньому місяці року також буде чимало сприятливих днів для посадки — це 3-4, 8, 9, 12, 13, 16, 17 та 23-29 грудня. У ці дати можна сіяти зелень, деякі коренеплоди і декоративні рослини, які підходять для зимового вирощування в теплицях або вдома. Це дозволить вашому городу зберегти активність і в холодний сезон, а також підготуватися до весняного пробудження.

Що та коли висаджувати в грудні 2024

Найкращі дні для посадки овочів, коренеплодів та зелені:

Картопля, морква, буряк — 17-24 грудня;

Цибуля, часник — 17-24 грудня;

Томати, перець, баклажани — 3-10 грудня;

Огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 3-10 грудня;

Капуста — 3-10 грудня;

Салати, шпинат, кріп, петрушка — 17-24 грудня.

Найкращі дні для посадки ягід та фруктів:

Ягідні кущі та плодові дерева — 3-10 грудня.

Найкращі дні для посадки декоративних рослин:

Однорічники, багаторічні та кімнатні квіти — 3-4, 7-14 грудня;

Цибулинні та бульбові — 16-17, 20-23 грудня.

Несприятливих днів для посадки в останньому місяці року буде небагато — це 1, 2, 5-7, 15, 30 і 31 грудня. У ці дати краще присвятити час іншим підготовчим заходам.

Також можна зайнятися укриттям найбільш чутливих рослин від морозів або підготовкою насіння для ранніх весняних посівів. Усі ці кроки допоможуть вам зустріти весну повністю готовими до активних робіт і майбутніх урожаїв.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: посівний календар город насіння розсада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх