На Полтавщині триває зариблення: у Ворсклу випустили 1,6 тонни риби

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Ще по 5,5 тонн риби випустять у Кременчуцьке та Кам'янське водосховище

На Полтавщині триває процес зариблення водойм. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами на зариблення із обласного бюджету виділили 800 тисяч гривень. Придбали за ці кошти 12,5 тонн риби — товстолоба білого і строкатого. Це майже 63 тисячі рибин.

Близько 1,6 тонни товстолобиків випустили у Ворсклу в межах Кобеляк. По 5,5 тонн риби ще випустять у Кременчуцьке та Кам’янське водосховища.

Із початку року в ці водойми випустили ще 61,5 тисячі екземплярів коропа, білого амура, товстолоба строкатого і білого. Для цього залучили бізнес, який підтримав нашу ініціативу й спрямував кошти на придбання мальків, — пише Пронін.

Очільник ПОВА також додав, що зариблення відбувається у рамках обласної профільної програми та має важливе значення як для екологічного стану регіону, так і для розвитку рибного господарства.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці в Сухий Кагамлик випустили 5 тисяч рибин.