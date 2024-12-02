На Полтавщині триває зариблення: у Ворсклу випустили 1,6 тонни риби

На Полтавщині триває процес зариблення водойм. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами на зариблення із обласного бюджету виділили 800 тисяч гривень. Придбали за ці кошти 12,5 тонн риби — товстолоба білого і строкатого. Це майже 63 тисячі рибин.
Близько 1,6 тонни товстолобиків випустили у Ворсклу в межах Кобеляк. По 5,5 тонн риби ще випустять у Кременчуцьке та Кам’янське водосховища.
Очільник ПОВА також додав, що зариблення відбувається у рамках обласної профільної програми та має важливе значення як для екологічного стану регіону, так і для розвитку рибного господарства.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці в Сухий Кагамлик випустили 5 тисяч рибин.
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