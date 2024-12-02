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Надзвичайні новини, Полтавщина

У полтавському ресторані «Міміно» пройшли обшуки: власник міг бути посередником при передачі хабарів

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 204

 

За однією з версій, полтавські кримінальні авторитети могли використовувати ресторан та його керівника для передачі хабарів топ-правоохоронцям

У полтавському ресторані «Міміно» пройшли обшуки. Про це пише інтернет-видання «Полтавщина» з посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, у залі закладу полтавські кримінальні авторитети могли передавати хабарі топ-правоохоронцям області. Розслідуванням цієї справи займаються представники Національного антикорупційного бюро України та Державне бюро розслідувань.

Як пише «Полтавщина», за однією з версій, кримінальні елементи у банкетному залі «Міміно» залишали гроші для високопосадовців у правоохоронних органах області. Вони ж згодом приїздили особисто, аби забрати кошти. Завдяки цьому криміналітет міг безперешкодно займатися своєю діяльністю у місті.

Крім того, за даними інтернет-видання, також минулого тижня у Полтаві відбулися обшуки у підприємців Ігоря Еренбурга та Ігоря Чубаря. Ігор Чубарь є засновником та власником ТОВ «Тріумф Рітейл» та президентом ФК «Заря-Ворскла», а Ігор Еренбург є співвласником СТ «Леол» та ресторану «Міміно». Крім того, Чубарь є тестем для Еренбурга.

Іншими співвласниками ресторану «Міміно» є родина Немировських, члени якої володіють низкою бізнесів, зокрема, щодо будівництва, виробництва меблів, бішофіту.

З джерел близьких до Ігоря Еренбурга «Полтавщині» стало відомо, що слідчі дії не стосуються його депутатської діяльності (він очолює депутатську комісію з питань бюджету та фінансів Полтавської міськради).

Офіційної інформації від правоохоронців щодо цієї справи наразі ще не було.

Нагадаємо, нещодавно в офісі Глобинського м'ясокомбінату пройшли обшуки: правоохоронці вилучили частину документів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: обшуки ресторан Міміно Полтава
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