Вночі на Полтавщині знову збивали дрони

Сьогодні, 08:51 Переглядів: 164

У ніч на 2 грудня над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України. Росія ударила 110 «шахедами» та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджене збиття 52 російських БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один — в повітрі.

Нагадаємо, на минулому тижні у «Міському саду» в Кременчуці знайшли кулі великокаліберних кулеметів, які зазвичай використовує українська ППО проти російських «Шахедів». Чи це небезпечно — читайте ТУТ.

17 листопада Кременчук прокинувся від серії вибухів. Влучань у місті не було — сили протиповітряної оборони «відпрацювали» дрони та ракети в повітрі. А от уламок однієї зі збитих ракет приземлився у подвір’ї кременчужан.

Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. Міська влада пообіцяла гарантовано компенсувати збитки усім громадянам, чиє майно постраждало від падіння уламка збитої ракети. На ранок наступного дня більшість вибитих у будинках вікон закрили, вирву від падіння уламка прибрали, а жителі потроху оговтувалися від події.