З 1 грудня в Україні підвищили ставки військового збору — куди направлять зібрані податки

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У Міністерстві фінансів пояснили, що усі зібрані податки до держбюджету спрямовують на забезпечення Сил оборони України

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану» (№ 4015-IX), який передбачає підвищення податків, набрав чинності з 1 грудня (законопроєкт № 11416-д).

Міністерство фінансів України повідомило, що усі зібрані податки, включно з додатковими надходженнями від змін до Податкового кодексу, спрямовуються на фінансування військових потреб. Про це інформує пресслужба відомства.

— Однак цих коштів все одно недостатньо, тому частина видатків покривається за рахунок інших джерел — неподаткових доходів і внутрішніх запозичень, — підкреслили у міністерстві.

У Міністерстві фінансів зазначили, що зміни до Податкового кодексу були ухвалені для підвищення збалансованості бюджету. Завдяки їм до кінця 2024 року очікуються додаткові надходження у розмірі 8 млрд грн, а у 2025 році — 140 млрд грн.

— Це дозволить краще забезпечувати потреби оборони, — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві фінансів зазначають, що в цілому на фінансування безпеки та оборони у 2025 році передбачено на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 — майже 2,23 трлн грн, що становить 26,3% ВВП.

З них:

На оплату праці військових буде спрямовано на 10 млрд грн більше — 1,16 трлн грн .

. Видатки на озброєння та військову техніку зростуть на 34,1 млрд грн і становлять 739 млрд грн — це дозволить закупити сучасні системи озброєння та оновити техніку.

грн — це дозволить закупити сучасні системи озброєння та оновити техніку. Фінансування Мінстратегпрому збільшено на 15,3 млрд грн і становлять 55,1 млрд грн — ці кошти підуть на модернізацію оборонної промисловості, підвищуючи її ефективність.

— ці кошти підуть на модернізацію оборонної промисловості, підвищуючи її ефективність. На закупівлю безпілотників (БПЛА) виділено на 3,6 млрд грн більше — 46,9 млрд грн.

— Водночас усі невійськові видатки бюджету, такі як соціальні виплати, підтримка економіки, зарплати вчителів і лікарів, фінансуються за рахунок міжнародної допомоги, — пояснили в міністерстві.

У 2024 році додаткова потреба у фінансуванні Сил оборони склала майже 500 млрд грн. Для її покриття було реалізовано комплексний підхід, де основний акцент зроблено не на податкових змінах, а на перевиконанні доходів держбюджету у тому числі завдяки детінізації, економії на обслуговуванні та погашенні держборгу, перерозподілі видатків та збільшенні внутрішніх запозичень, заявили у Мінфіні.

У РФ військові витрати підняли до рекордного рівня

Варто зазначити, що в Росії затвердили бюджетні плани, збільшивши військові витрати на 2025 рік до рекордного рівня. Про це повідомляє Associated Press. Близько 32,5% бюджету країни, або понад $145 млрд, виділяється на оборону.

Для порівняння: у перший рік війни з Україною росіяни витрачали на армію та закупівлю зброї 17% бюджету країни, у 2023 році — 19%, а у 2024 році — 29,5%.

Російські витрати на війну зросли з $68 млрд у 2021 році до $123 млрд у 2023 році. Вони становлять майже 8% ВВП.

Варто зазначити, що окрім прямих військових видатків ще майже 3, 5 трлн рублів у російському бюджеті передбачені на фінансування «національної безпеки», а це росгвардія, поліція та інші силові органи. Загалом на армію та силовиків витрачається понад 40% російського бюджету.

Зазначимо, що у 2024 році Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету цього року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять у 2024 році українці та український бізнес, спрямують на оборону країни, проте цього не вистачає.

Уряд готує законопроєкт щодо підвищення ставок військового збору — кошти підуть на оборону

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11416д щодо історичного збільшення податків 10 жовтня. Раніше йшлося, що після схвалення парламентом президент підпише закон про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Закон набуде чинності заднім числом — з 1-го жовтня.

Напередодні голосування у парламенті Міністерство фінансів пояснило, навіщо уряд пропонує підвищити деякі податки, зокрема військовий збір.

У Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення. Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали. Зокрема, не було підвищено ставки ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та військового збору. Навпаки — у 2022 році навіть було запроваджено ряд пільг для підтримки громадян і бізнесу, щоб надати їм час адаптуватися до нових умов.

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28 листопада президент України підписав Закон Державний бюджет на 2025 рік і Закон про внесення змін до Податкового кодексу для фінансування Сил оборони та забезпечення фінансової стабільності, в якому зокрема, передбачена зміна ставки військового збору з 1,5% до 5% для фізичних осіб на заробітну плату, доходи з оренди нерухомості, виграшів та інших доходів. Водночас соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО, також не оподатковуються військовим збором.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.