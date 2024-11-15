Більшість українців підтримують підвищення військового збору та готові до більшого тягаря війни — опитування

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64% українців готові взяти на себе більший тягар війни, зокрема, підвищення військового збору. Не підтримують підвищення військового збору 32% респондентів. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI).

За його результатами, більшість респондентів оптимістично налаштовані щодо перемоги над Росією. Про віру у перемогу зазначили 88% громадян.

Інші результати показали, що 33% українців вірять, що війна закінчиться протягом 1-2 років, 31% вважає, що для цього потрібно менш ніж рік, 11% говорять про 3-4 роки, а 9% вважають, що війна триватиме щонайменше ще 5 і більше років.

Опитування також показало, що 71% громадян вважають, що Україна повинна відвоювати всі втрачені території.

— Дані опитування показують, що українці хочуть жити в межах кордонів 1991 року і готові платити більше податків, аби вигнати російські війська з країни, — сказав старший регіональний директор IRI у Євразії Стівен Нікс.

Опитування проводилося соціологічною групою Рейтинг на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій контрольованій території України у період з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року методом телефонного інтерв’ю. Всього було опитано 2000 мешканців України віком 18 років. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,5 відсоткові пункти.

Майже половина українців у тилу готова до мирних переговорів, проте більшість не згодні на умови диктатора — опитування

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) наприкінці травня, більшість українців (58%) згодні з твердженням, що українська влада не повинна йти на компроміси у переговорах з РФ, і Україна продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде потрібно. Не згодні з таким твердженням майже удвічі менше — 30%.

А за результатами соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова у червні, переважна більшість українців (80%) вірять в перемогу України у війні з Росією. При цьому, 38% вважають, що вона настане через 1–2 роки. Не вірять у перемогу лише 12% опитаних.