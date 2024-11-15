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Колишній посадовець з Полтавщини допоміг вивести російському генералові гроші в Україну

Сьогодні, 14:54 Переглядів: 1 492

 

У будинку чиновника та його рідних провели понад 30 обшуків, вилучили гроші, інші дорогоцінні речі, зброю та нагороди РФ

На Полтавщині колишній начальник одного з відділів  Головного управління Державної казначейської служби задекларував готівкою понад 60 мільйонів доларів, золоті злитки на понад 38 мільйонів гривень та інші дорогоцінні речі, частину яких отримав від родичів з Росії. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними видання Зміст мова йде про чиновника з Полтави Ігоря Веригу.

 

У своїй декларації за минулий рік чоловік вказав, що отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму понад 3,5 млн грн та майже 6 млн дол. та 420 тис. грн готівкою. Пізніше того ж року йому дісталася і спадщина від батька — понад 56 млн дол., 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34,5 млн грн. Хоча, як зазначають у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області, насправді отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн.

За даними правоохоронців, насправді ці кошти можуть належати родичу Вериги, який є чинним генералом Збройних Сил РФ. Ці кошти військовий «заробив» корупційними схемами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а Верига допоміг йому легалізувати їх в Україні.

 

У будинках, квартирах, офісах, гаражах та інших приміщеннях, що перебувають у власності чи користуванні чиновника і його рідних, провели понад 30 обшуків. Правоохоронці знайшли та вилучили ювелірні вироби та прикраси, золоті пам’ятні монети, ікони, нагородні та дорогоцінні годинники різних брендів, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди з Росії із незаповненими посвідченнями від імені генерала, гроші тощо.

Усі матеріали справи передали до Національного агентства з запобігання та виявлення корупції. Правоохоронці вирішують питання про оголошення чоловікові про підозру за ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації), 368-5 (Незаконне збагачення) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що керівник Полтавського Бюро економічної безпеки задекларував понад 6 млн доларів готівкою, літак і зброю.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини, Полтавська обласна прокуратура, Зміст
Теги: прокуратура Полтавщини гроші готівка декларація
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