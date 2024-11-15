Пенсію у понад 50 тисяч гривень отримують тисячі українців, а розмір найбільшої пенсії здивує

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 671

З бюджету ПФУ на спеціальні пенсії щомісяця витрачають майже 10 млрд грн — найбагатше на пенсії живуть судді та прокурори

В Україні майже 5 тисяч осіб отримують пенсію розміром понад 50 тисяч гривень на місяць. А найбільша виплата, яку щомісяця отримує український пенсіонер, становить 390 184 гривні на місяць.

Водночас для більшості пенсіонерів встановлене обмеження максимального розміру пенсії — вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, що наразі становить 23610 гривень.

Видання OBOZ.UA у своїй публікації дослідило, хто ці багаті пенсіонери, як їм вдалося обійти це обмеження та скільки держава витрачає на ці виплати.

За даними Міністерства соціальної політики, станом на листопад 2024 року в Україні близько 24,6 тисячі осіб отримують пенсії, що перевищують максимальний розмір у 23610 грн. З них 4,9 тисячі осіб отримують пенсії розміром понад 50 тис. грн.

Сюди входять судді, прокурори, деякі військові, чорнобильці та інші категорії зі «спеціальними» пенсіями. Щомісячні витрати на ці виплати становлять 9,9 млрд грн, а прогнозовані витрати за рік — близько 119,3 млрд грн.

Загалом пенсії в Україні отримують понад 10,3 мільйона осіб, а щомісячні витрати на їхнє забезпечення становлять близько 60,5 млрд грн. Середній розмір пенсії в країні, станом на жовтень 2024 року, становить 5 851 грн, проте середня пенсія «звичайного» пенсіонера — 5 635 грн.

Найчастіше збільшення пенсійних виплат відбувається через судові рішення, які за зверненням пенсіонера зобов’язують Пенсійний фонд збільшити розмір їхніх виплат. Лише з 2019 року, коли масово почалася така практика, за 672 тисячами рішень судів Пенсійний фонд вже виплатив 96 млрд грн, а ще 76 млрд грн залишається невиплаченими.

Видання пише, що рішення суддів у пенсійних суперечках складаються зазвичай із двох частин:

зобов’язання перерахувати розмір уже призначеної пенсії та почати виплачувати пенсію у новому розмірі — такі рішення одразу виконуються ПФУ, пенсії перераховуються та виплачуються у збільшеному розмірі;

зобов’язання доплатити особі різницю у розмірі пенсії, яку вже було виплачено Пенсійним фондом, та розміром, призначеним за рішенням суду, за попередній період (від будь-якої дати у минулому до моменту ухвалення рішення суду).

Зазвичай ПФУ не має достатньо коштів для такої виплати і, як наслідок, утворюється заборгованість саме за виплатою різниці у розмірах, призначених за законом і за рішенням суду, пенсій за попередні періоди.

Загальна формула для розрахунку пенсії в Україні може призвести до того, що пенсійні виплати становлять менш як 30% від колишньої зарплати. Наприклад, із середньою зарплатою у 18,8 тисячі гривень, пенсія складатиме приблизно 4,7 тисячі гривень, що відповідає лише 25% останнього доходу.

Натомість прокурори та судді можуть через судові рішення отримувати пенсії, які сягають до 90% їхнього звичайного заробітку. Зокрема, судді, чия зарплата перевищує 300 тисяч гривень на місяць, можуть отримувати пенсію в такому ж розмірі — найбільша щомісячна виплата становить 390 184 гривні на місяць.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що працюючих прокурорів, які отримують пенсію по інвалідності чи за вислугу років, можуть позбавити цих виплат. Відповідний законопроєкт цього тижня внесли до Верховної Ради.

Нещодавно ми розповідали, як уряд знайшов спосіб, щоб скоротити надвеликі пенсії прокурорам, суддям та силовикам.

У серпні ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій.

Середня пенсія суддів в Україні протягом цього року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув і схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.