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Жителі Раківки скаржаться на зачинений туалет в ТЦ: Малецький пообіцяв розібратися

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 298

 

Разом з тим мають розв'язати питання і щодо роботи туалету поблизу ресторану «Ахтамар»

На засіданні сесії Кременчуцької міськради 15 листопада обговорили питання роботи громадських вбиралень, зокрема на Раківці.

Так депутатка Наталія Погужельська зачитала звернення мешканців мікрорайону до міського голови та інших депутатів з проханням допомоги у розв'язанні питання щодо відновлення роботи громадської вбиральні. 

За словами міського голови Віталія Малецького, цю проблему можна було б владнати «одним телефонним дзвінком». Але оскільки звернення громадян уже зареєстрували, тож його винесли на розгляд депутатів.

У зверненні йде мова про те, що поблизу зупинки громадського транспорту «Вагонний завод» на Раківці є великий торговий центр, у якому з моменту відкриття працював зручний та комфортний для відвідувачів туалет. Платний туалет, що знаходився на ринку поруч, закрили через нерентабельність. Проте понад місяць тому туалети у торговому центрі закрили для відвідувачів, а працівників зобов’язали зробити для себе дублікати ключів від вбиральні.

Тому мешканці мікрорайону просять розв'язати питання із вбиральнею у торговому центрі або ж побудувати громадський туалет поруч.

Малецький назвав таке закриття туалетів «нонсенсом»

Приєднався до обговорення питання туалетів і депутат Олександр Порчирян. За його словами, поблизу ресторану «Ахтамар» громадська вбиральня не працює, а вуличний туалет закладу зачиняється рано. Відповідно містяни, які гуляють ввечері біля Дніпра чи поруч у парку, не можуть ним скористатися.

За словами Малецького, територія біля «Ахтамару» перебуває в зоні відповідальності «Благоустрою Кременчука», тож він доручив директору департаменту житлово-комунального господарства Іванові Москалику з’ясувати це питання.

Щодо вбиральні на Раківці, то на місці теж проведуть перевірку і цю проблему мають владнати теж.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що встановлення нового модульного туалету у Парку Миру обійшлося місту у півтора мільйона гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: rakivka_kremen
Теги: туалет Раківка
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