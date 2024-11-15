Лагідна українізація: чим відрізняється «рятівник» від «рятувальника»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 160

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводитимемо лагідну українізацію: пояснюватимемо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуватимемо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Що насправді означає «козел відпущення»

Напевно, більшість із нас не раз чула від своїх рідних чи знайомих вислів «козел відпущення», коли вони розповідали, що на когось несправедливо звалили усю провину. Але не усім відомо, звідки пішов такий вислів і до чого тут саме ця тварина.

То звідки ж «ростуть ноги» у цього вислову. Продовжуємо збагачувати свій словник фразеологізмами. Як називають людину, на яку постійно звалюють чужі провини, того, хто несе відповідальність за інших? Так, «козел відпущення» або ж «цап-відбувайло». І, ніде правди діти, — «цап-відбувайло» звучить колоритніше.

Логічно може виникнути питання, чому так характеризуючи людину згадують цапа, та ще й відпущення або ж відбувайла? Це біблійний вислів, він походить із опису особливого староєврейського обряду покладання гріхів усього народу на живого цапа. У день відпущення гріхів священник клав руки на голову цапа і тим самим покладав на нього гріхи всього народу. Бачите, як легко люди позбуваються гріхів. Ось звідки «цап-відбувайло» або «козел відпущення».

Відмінити чи скасувати?

Відмінювати — змінювати слово за відмінками.

Відміняти — робити когось чи щось інакшим; змінювати.

Наприклад: Тепер я наче трохи натуру відмінила (Леся Українка).

Наприклад: Тепер я наче трохи натуру відмінила (Леся Українка). Скасувати, скасовувати — визнавати, оголошувати недійсним.

Наприклад: У ліцеї заняття сьогодні скасували. Або: Сесія Кременчуцької міськради скасувала своє рішення про надання дозволу на підвищення вартості проїзду в тролейбусах.

Звернутися по допомогу чи за допомогою?

Інколи прийменники істотно міняють суть сказаного. І саме «по» та «за» часто плутають карти.

Звернутися по допомогу — попросити, щоб допомогли (звернутися до влади по допомогу в ремонті, звернутися по допомогу до медиків).

Звернутися за допомогою — спосіб дії (звернутися за допомогою онлайн-сервісу «Дія»).

Рятувальник чи рятівник?

Рятівник — той, хто врятував або рятує когось, щось. Наприклад: Ти сьогодні мій рятівник.

Рятувальник — той, хто професійно займається рятуванням когось, чогось. Наприклад: Рятувальники ДСНС зараз працюють без вихідних.

Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

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